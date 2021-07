Oficial: Sergio Ramos, nuevo jugador del PSG

Sergio Ramos ya es nuevo jugador del PSG. El que fuera capitán del Real Madrid hasta la pasada campaña pasa a formar parte de las filas del equipo francés para las próximas dos temporadas. Tras superar el reconocimiento médico por la mañana, el propio club francés anunció por la tarde el fichaje en su página web, aunque lo hizo por 'error' al publicar una pieza en la que informaba de que el jugador vestirá el dorsal número 4 en la camiseta de su nuevo equipo. Minutos más tarde la publicación fue eliminada de la web del PSG.

"Este número 4 lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera y luego me ha acompañado durante toda mi vida, me siguió, me trajo buena suerte y muchas victorias. Ahora el número 4 es parte de mí como persona y como profesional", comentó Sergio Ramos en sus primeras palabras como jugador del PSG. "Para mí, es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Por eso, necesariamente será muy especial poder llevar mi número aquí en París".

El sevillano se une así a un equipo plagado de figuras (entre ellos Achraf Hakimi, exjugador del Real Madrid que acaba de incorporarse al PSG) que en los últimos años ha dado un salto de calidad, colándose entre los mejores de Europa y con el objetivo de alzar la ansiada Champions League, aunque sin descuidar la reconquista del título de liga que este año se les escapó en favor del Lille.

Ramos llegó al Real Madrid en 2005 procedente del Sevilla, y ha pasado en la capital los últimos 16 años. Tras empezar como un lateral de futuro, pasó a ser central y posteriormente a convertirse en uno los grandes capitanes históricos, colocándose en el puesto cuatro de los futbolistas con más partidos vistiendo la camiseta blanca, 671, sólo por detrás de Sanchís, Casillas y Raúl. Goles como el de la final de Lisboa, que acabó derivando en la décima Copa de Europa para los madridistas, le encumbraron como una de las mayores leyendas de la historia del club.

Después de varias renovaciones 'in extremis', la última en 2021 con los blancos no se llegó a firmar. Durante meses hubo filtraciones de ambas partes, pero Florentino Pérez no esperó a que se acabara el tiempo. Según desveló Ramos en la rueda de prensa de despedida, cuando quiso dar el 'sí' al año extra de contrato que le ofrecían (con una rebaja del 10%), dicha oferta ya había caducado.

Ahora aterriza en París para formar parte de una de las plantillas más poderosas de Europa, fuera de la liga española por primera vez y con el objetivo de ayudar al PSG a conseguir algo que, pese a los millones gastados en fichajes, aún no ha logrado: ganar la Champions League. Pese a su edad y a las dudas sobre su estado de forma, desde que pisó las oficinas del Parque de los Príncipes y se le vio en las calles desató una enorme ilusión entre los fans.

La llegada de Ramos puede coincidir, además, con la marcha de Kylian Mbappé, aunque no inmediatamente. El delantero francés no tiene ninguna intención de renovar con el PSG y el Real Madrid está en la 'pole' para ficharle. La duda es si será este mismo verano o el que viene, con la importante diferencia de que si es para la 2022/23 será gratis para el club español.