Kiko contesta con contundencia a las palabras de Xavi sobre el "entorno madridista" de la selección española

Las declaraciones de Xavi Hernández hablando sobre un “entorno madridista” en la selección española han creado un revuelo importante y provocado reacciones de todo tipo, incluida la de un Kiko Narváez que no ve con buenos ojos las palabras del exjugador del FC Barcelona.

Las palabras exactas de Xavi fueron: “el entorno de España es muy crítico y no se hace piña prensa-equipo. Más si cabe un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid con el entorno madridista que es la selección. Esas críticas van a llegar y hay que saber aceptarlas”. Algo a lo que Kiko ha respondido con un “me encantaría que Xavi me lo explique, que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo. Yo desde fuera me siento sorprendido porque no es ni la hora ni el día para hablar de este tipo de cosas”.

🚨⚽ Kiko Narváez, sobre las declaraciones de Xavi Hernández en @Vamos



💥 "No vienen a cuento. No es ni la hora, ni la fecha ni el momento"



🗣️ "Me encantaría sentarme con Xavi y que me lo explicase" pic.twitter.com/RGk6lm5FbX — El Larguero (@ellarguero) July 2, 2021

Además, en su intervención en El Larguero, el comentarista de Mediaset también valoró el trabajo de Luis Enrique como seleccionador nacional. “Pase lo que pase, pienso que el seleccionador tiene que ser Luis Enrique. Pero reconozco que si no nos clasificamos sería un palo, estamos ilusionados”, comentó el ex del Atlético de Madrid.