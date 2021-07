Las vidas de Real Madrid y Paris Saint-Germain no paran de cruzarse últimamente, con dos nombres como grandes protagonistas. Uno, el de Sergio Ramos, que tras no renovar por el club blanco está a punto de fichar por el parisino; el otro, el de Kylian Mbappé, objeto de deseo de los madridistas desde hace ya cuatro años y que ya le ha comunicado a la entidad de la capital gala que no tiene intención de ampliar su contrato.

El fichaje del defensa sevillano por el PSG está muy próximo a cerrarse. Tras el ‘no’ del Real Madrid a renovar al jugador, ni siquiera cuando éste finalmente aceptó la oferta inicial del club de un año, hizo que el entorno de Ramos comenzara a moverse en busca de un equipo. Tras un acercamiento con el Manchester City que no fructificó, la entidad parisina entró en juego. Pese a que no es la de central una prioridad para el Paris Saint-Germain, el defensa español es una gran oportunidad de mercado, pues llega con la carta de libertad.

René Ramos viajó este jueves a París para continuar las negociaciones, y el acuerdo está muy próximo, pues el PSG está dispuesto a aceptar los dos años de contrato que pide el jugador. "Vengo de trabajar", dijo el representante y hermano del jugador a su regreso.

Según informó este jueves el medio galo RMC Sports, el acuerdo es total y solo falta el reconocimiento médico para que la operación salga adelante.

La llegada de Ramos supondría un importante salto de calidad en un equipo que este verano se está reforzando mucho y bien entre los jugadores con la carta de libertad. Georginio Wijnaldum ha firmado por el PSG, que se adelantó al Barça cuando parecía que el neerlandés iba a vestir de azulgrana, y Gianluigi Donnaruma ya tiene un acuerdo con los parisinos e incluso ha pasado el reconocimiento, solo falta la firma del portero italiano.

Pero no todo son buenas noticias en el Parque de los Príncipes. L’Equipe desveló ayer que Kylian Mbappé le ha comunicado al club que no tiene intención de renovar su contrato, que finaliza en el verano de 2022. Y, como todo el mundo sabe, el Real Madrid está detrás del delantero galo, esperando a ver si el PSG se decide a venderle para que no salga libre el próximo verano.

Sin embargo, si algo tiene claro el delantero francés es que no forzará un traspaso, según aclara el propio periódico galo. Si Nasser Al-Khelaifi, dueño la entidad, decide no negociar su venta, Mbappé cumplirá su último año de contrato y después, en 2022, decidirá su futuro como jugador libre, probablemente con destino al Real Madrid.

La pelota está, por lo tanto, en el tejado del jeque catarí. Su orgullo le impide traspasarle, pero a la vez, si no lo hace, sabe que el jugador saldría libre dentro de un año. Un traspaso no solo sería interesante para el PSG por el dinero que pudiera sacar, también de cara al Fair Play Financiero de la UEFA, más con los numerosos e importantes contratos que está firmando el equipo parisino este verano.

Pese a la buena relación de Florentino Pérez con Al Khelaifi, la respuesta de éste al presidente blanco un posible traspaso de Mbappé fue un ‘no’ rotundo, el jugador no estaba en venta. Habrá que ver si la comunicación del jugador cambia algo. "Tranquilo", le dijo Florentino a un aficionado cuando le preguntó si el delantero francés iba a fichar por el club blanco esta temporada. El pulso por Mbappé parece que va para largo y promete protagonizar uno de los culebrones del verano.