Los riesgos y consecuencias de que Messi esté libre y cómo afecta esto al Barcelona

Leo Messi está libre y sin equipo desde la medianoche del miércoles. El jugador argentino acabó su contrato con el FC Barcelona y ahora está a la espera de rubricar su firma en un nuevo acuerdo. Mientras tanto se encuentra en plena Copa América con su selección, con todos los riesgos que podría tener una posible lesión, así como los cambios en sus derechos de imagen y otras consecuencias.

En Argentina se da por hecho que Messi seguirá en el Barça, pero no firmará hasta que no termine su participación en la Copa América, que terminará el 11 de julio. Algo que podría complicar las cosas en el caso de que la mala suerte haga acto de presencia. Si Leo se lesionase mientras sigue sin contrato, no podría beneficiarse de la cobertura médica del FC Barcelona y el club no recibiría ningún tipo de compensación económica por parte de la FIFA, ya que no tiene seguro.

En lo referente a los derechos de imagen, hasta que Messi no firme su nuevo contrato, el Barça no podrá vender camisetas con el nombre del jugador ni utilizar la imagen de Leo en ninguna campaña promocional del club relacionada con la temporada 2021-22, ni en su tienda oficial, ni en sus instalaciones, ni en actos.

Por último habría que tener en cuenta el apartado contractual del nuevo acuerdo entre Messi y el FC Barcelona. Al haber quedado libre el 30 de junio, todavía hay que aclarar si la firma del argentino será tenida en cuenta por LaLiga como una renovación o un fichaje, con lo acarrearía una opción u otra, pues de ser un fichaje afectaría al límite salarial del equipo.