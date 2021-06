Fernando Alonso se resigna: "Es frustrante, pero mi vuelta este año está enfocada al 2022"

Fernando Alonso atendió a la llamada de José Ramón de la Morena y El transistor. El piloto asturiano hizo un repaso de lo que va de su regreso a la Fórmula 1 y sus planes de futuro con Alpine.

“Me he adaptado bastante bien y no he encontrado sorpresas”, explicó un Fernando Alonso que indica los cambios más importantes en los monoplazas en relación con su etapa anterior. “Para el piloto la suspensión delantera y la dirección asistida es lo más diferente. Y también los neumáticos, son más delicados y frágiles. Retomar ese tacto es quizás el paso más duro que he tenido que dar pero bastante contento”.

El aspecto físico ha sido lo más complicado a la hora de regresar a la Fórmula 1. Alonso confirmó a De la Morena que tardó varios grandes premios en estar a tono para las exigencias de las carreras. “Hasta la cuarta carrera el domingo por la noche no tenía mucha soltura en el cuello. Dolores musculares normales pero a partir de ahí estoy adaptado. También en la piel salen marcas y alguna herida por la falta de coche”, confesó el asturiano.

En lo que se refiere a sus opciones reales en el mundial, Fernando Alonso es realista y no se viene especialmente arriba. “Cuando estás en la F1 sabes cuáles son las posiciones a las que puedes aspirar. Si quedas por delante te vas muy satisfecho”, explica Alonso. “Hay equipos de fútbol que si llegan a Europa League es un éxito. Es frustrante, pero mi vuelta este año está enfocada al 2022. Podía haberlo vivido desde casa pero lo mejor era estar aquí”.

La realidad es que la escudería Alpine se ha visto muy afectada por el cambio de reglamento y por lo tanto no tiene más remedio que mirar hacia el futuro (inmediato) y no obsesionarse con el presente. “El coche actual está un poco abandonado. No va a tener en ningún equipo evolución sustancial. Todas las fábricas trabajan de cara al año que viene porque el coche no se va a parecer en nada. En Alpine estamos muy contentos en lo que estamos trabajando para 2022”, confiesa el piloto. “Es todo una moneda al aire, Mercedes, Red Bull seguro que van a tener un coche competitivo. Pero los coches de la zona media tenemos una oportunidad soñada para estar a la altura de los líderes”.

A corazón abierto y sin esconder nada, Fernando Alonso habló también sobre el cambio que dio su vida con la llegada de la fama tras su salto a la Fórmula 1 en 2001. “La fama me llegó como un atropello brutal. Me tocaba vivir cosas para las que no estaba preparado, con esa edad y sin ninguna madurez. De repente estás en todas las portadas, haciendo anuncios, conociendo gente importante. Maduras mucho pero también te cierras en tu núcleo más cercano y racionando mucho las apariciones públicas”, admitió el piloto.

Además, y a modo de recuerdo, Fernando Alonso explicó a De la Morena cómo fue el accidente de bicicleta que sufrió antes del inicio de la temporada y que le llevó a pasar por el quirófano para ser intervenido de lesiones faciales. “Iba por la ciudad y en un cruce para entrar a un supermercado, dos coches dejaron un hueco para que pasara otro coche. Otro coche pasó y yo golpeé contra el coche. Perdí el conocimiento, me di con la mandíbula. Desperté en la ambulancia y me hicieron un TAC. Esa noche me operaron de unas fisuras en la mandíbula y me pusieron unas placas que me quitarán a final de año”.