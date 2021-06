En Bélgica preocupan las lesiones de Eden Hazard y Kevin De Bruyne: "No sé lo que tengo. Me duele un poco"

Kevin De Bruyne y Eden Hazard no pudieron acabar el partido entre Bélgica y Portugal, que supuso la clasificación de los 'Diablos Rojos' para cuartos de final de la Eurocopa. Dos lesiones que ahora preocupan en la selección belga, aunque cuentan con cierto tiempo para recuperarse antes del choque ante Italia.

"Es muy pronto para saber lo que tienen. Con Kevin se trata del tobillo, no podía volver en el segundo tiempo. Lo de Eden es muscular, pero hay que esperar para el diagnóstico", explicó el seleccionador Roberto Martínez tras el partido de octavos. "Lo de De Bruyne fue una entrada muy mala y no sabemos, lo de Hazard es algo muscular. Viajamos a Bélgica esta noche y se les harán pruebas mañana".

Mientras que De Bruyne sufrió una lesión en el tobillo izquierdo que le hizo pedir el cambio a los pocos minutos del inicio de la segunda parte ante Portugal, Hazard se retiró a poco del pitido final con molestias en la parte trasera de su muslo derecho, en lo que era una lesión muscular. Pese a todo, su hermano Thorgan Hazard, autor del gol de la victoria de Bélgica, declaró tras el encuentro que Eden había sido el mejor del duelo ante Portugal. "Para mí ha sido el hombre del partido: ha defendido, ha guardado la pelota, ha dado la vuelta a los rivales...".

El propio Eden Hazard habló con los medios tras el partido. "No sé lo que tengo. Me duele un poco y veremos en las pruebas. Sentí algo menor que otras veces. No puedo decir que mi Euro haya terminado todavía, pero de ser así me quedaría para apoyar al equipo".

Ambos lesionados cuentan con cinco días para ponerse a punto antes de que Bélgica se enfrente a Italia en cuartos de final el próximo 2 de julio en el Allianz Arena de Múnich.