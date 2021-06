Courtois lanza un dardo envenenado a los Países Bajos tras eliminar a la campeona Portugal

Thibaut Courtois fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de Bélgica sobre Portugal en octavos de final de la Eurocopa. El portero del Real Madrid fue decisivo con varias apariciones que sirvieron para dejar su portería a cero y derrotar a los lusos. Tras el encuentro, el guardameta analizó el éxito de los suyos y aprovechó para mandar un mensaje con un poco de mala intención a los Países Bajos.

"Escuché que algunos holandeses nos criticaron, pero nosotros mantuvimos la calma y ahora están fuera”, declaró Courtois tras el partido contra Portugal. "En la segunda parte ellos también lo merecieron, pero estábamos ahí para defender. Hemos hecho un buen partido, hemos trabajado. Ha sido agradable tener este partido, mostrar que estamos ahí en los grandes momentos".

El portero belga confesó que durante la primera fase no tuvo que esforzarse demasiado, pero que ya en octavos ha tenido que sacar a relucir sus reflejos para contribuir al éxito de su equipo. "No tuve mucho trabajo en los tres partidos anteriores, pero sabía que no iba a ser así contra Portugal. Estoy orgulloso de mis compañeros, hemos defendido muy bien", explicó Courtois, que además aseguró no tener miedo a su rival de cuartos de final. "Italia también será difícil, pero hoy hemos demostrado que estamos preparados".