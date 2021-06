Países Bajos cae eliminado y las redes sociales le dedican los memes a Van der Vaart

La eliminación de Países Bajos a manos de la República Checa fue la mejor excusa posible para que las redes sociales no dejasen pasar la oportunidad de mofarse de un Van der Vaart que verá el resto de la Eurocopa 2020 por televisión.

El ex de la 'Naranja Mecánica', que no tuvo miramientos a la hora de criticar el juego de España y poner en entredicho la actuación de 'La Roja', protagonizó todo tipo de mensajes. Desde los que le mandaban a casa en bicicleta a los que insinuaban que tendría que irse a vivir a una cueva después de lo sucedido, los usuarios de Twitter no tuvieron piedad de él.

Tras la goleada de España a Eslovaquia, Van der Vaart quiso alargar un poco más el pique tuiteando un "parece que mis palabras han servido de motivación para la selección española. Buen partido esta noche, enhorabuena por alcanzar las eliminatorias". Ahora resulta que sus palabras han sido motivación para los troles en redes sociales.