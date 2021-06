Florentino Pérez rompe su silencio sobre las salidas de Zidane y Sergio Ramos en 'El Transistor'

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pasó por El Transistor de Onda Cero para repasar la actualidad futbolística y, concretamente, la del equipo blanco, que en las últimas semanas ha sufrido las marchas de los dos grandes líderes del vestuario en la última temporada: Zinedine Zidane y Sergio Ramos.

El entrenador francés se despidió con una temporada sin títulos y, en cierto modo, por la puerta de atrás. Zidane, además, explicó su marcha en una explosiva carta. Sobre todo ello ha querido hablar Florentino, que cree que el mencionado escrito no vino de la mano de su extécnico.

"Le conozco y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane", aseguró el presidente, que también ha querido "desearle lo mejor". "Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros", añadió.

"Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volvería a ser entrenador del Real Madrid", siguió el presidente.

Pérez también quiso desvelar el que podría ser el próximo destino del entrenador, aunque no sea de manera inmediata. "Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá", afirma.

La marcha de Ramos

Con respecto a Sergio Ramos y su marcha, Florentino solo tuvo buenas palabras del que considera "como un hijo" y por el que guarda un gran cariño. Pese a que no quiso mojarse con respecto a la salida del de Camas, si quiso desdecir un detalle de sus palabras en rueda de prensa.

"A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto", zanjó.