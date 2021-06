Pau Gasol vuelve a coquetear con la retirada: "Hay que saber cuándo pasar página"

El pívot de la selección española Pau Gasol ha apuntado que no descarta "absolutamente nada" con su futuro, reconociendo que va a ser "difícil" tomar esa decisión, aunque ha recordado que ahora tiene "una familia con una niña pequeña" y que "hay que saber cuando pasar página y pasar a otras cosas".

"No pienso ahora mismo en la temporada que viene, me centro plenamente en este mes y medio que viene con la selección. A partir de ahí me plantearé el futuro. No descarto absolutamente anda, pero va a ser difícil. Sopesaré, evaluaré y pensaré lo que vamos a hacer. Ahora tengo una familia con una niña pequeña y hay que saber cuándo pasar página y pasar a otras cosas", indicó Gasol ante la prensa en la presentación de la segunda edición de la Pau Gasol Virtual Academy by Santander, que arrancará el 12 de julio.

En este sentido, apuntó que su decisión "dependerá de diferentes factores, pero sobre todo el familiar". "Veremos cómo paso este mes y medio, ojalá el cuerpo me responda igual de bien que en estos últimos meses, pero no lo sé. Esta profesión requiere estar mucho tiempo alejado de la familiar y uno de mis retos era acabar disfrutando y jugando a un alto nivel. Eso de momento lo estoy consiguiendo. Decidiré por cómo me encuentre después de los Juegos Olímpicos y por el tema familiar", explicó.

A sus 41 años, y después de ganar la Liga Endesa con el Barça, Gasol se encuentra "en un muy buen momento a nivel personal, muy feliz de haber vivido estos meses con el Barça y de haber podido tener esta etapa tan especial".

"Ahora con mucha ilusión de estar con la selección y disputar los Juegos Olímpicos. He trabajado mucho para poder estar donde estoy y ahora solo quiero disfrutar cada día con la selección sin pensar más allá de Tokio (...) Va a ser mi último campeonato con la selección y eso va a tener un significado muy grande a nivel emocional. Voy a disfrutar cada momento como si fuera el último, que en este caso lo será", subrayó.

Por último, el pívot también quiso felicitar a Felipe Reyes, su compañero durante tantos años en la selección que acaba de finalizar su carrera. "A Felipe hay que darle las gracias por todo, por tantos años, por ser uno de nuestros iconos en el deporte, por su entrega y compromiso. Es uno de los grandes buques insignia del baloncesto y que saboree este momento. Ha tenido una carrera maravillosa y le agradecemos todo lo que nos ha dado. Le deseo mucha suerte en todo lo que quiera hacer en su vida", concluyó.