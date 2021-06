Alejandro Blanco: "Los Juegos de Tokio van a ser los mejores de la historia en repercusión mediática"

"Lo que nos espera en Tokio es maravilloso. Van a ser unos Juegos muy duros, pero los grandes beneficiados y la gran protagonista va a ser la familia olímpica. Serán los mejores de la historia en cuanto a repercusión mediática y, dentro de la dificultad, la que menos la van a tener, porque ya la llevan viviendo, van a ser los deportistas", expresó Blanco en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, LAE, DAZN y Liberbank.

El dirigente insistió en que serán "los más difíciles de organizar de la historia", pero que para el Movimiento Olímpico era "importantísimo" que se celebrasen después de un 2020 "imposible de imaginar". "Todavía hoy hay la anulación de la mayor parte de eventos, no sólo deportivo, y el COI decidió apostar por la mayor organización que puede hacer un país. Serán diferentes, pero estoy convencido de que serán los más vistos de la historia y que en la inauguración su llama va a iluminar al mundo y demostrar que no hay retos ni barreras", aseguró.

De todos modos, no sabe "lo que va a suceder" a nivel deportivo y no quiso pronosticar ningún número de medallas. "La mejor forma de predecirlo es soñar, pensar, planificar y ponerse a trabajar. Vamos con las máximas posibilidades y la competición nos colocará", indicó.

"Pero seamos realistas y honestos, pase lo que pase, jamás, podremos cuestionar los resultados del deporte español de estos últimos años. Han sido 4+1 destacando en todas las disciplinas y siendo un ejemplo y un referente para el deporte mundial", añadió el mandatario.

Blanco consideró que Tokyo 2020 "es una competición más, la mejor a nivel mundial, pero no la única". "Cuando acabe estaremos ya clasificando para París. Tenemos que presumir de todo lo bueno que tenemos en España que es mucho", advirtió.

El gallego celebró que haya ya "29 federaciones" con representación en la cita y un total de 294 deportistas ya clasificados, 172 hombres y 122 mujeres, aunque espera que la delegación la formen "entre 300 y 310". "Es una gran expedición con muchísimas posibilidades de medalla", admitió.

El presidente del COE habló de las bajas de Carolina Marín y Rafa Nadal, "dos ausencias diferentes". "Carolina es única y esa lesión después de otra es un golpe muy duro, iba a por medalla. Unos Juegos sin Rafa son diferentes porque es uno de los más seguidos por todos los deportistas mundo y porque nos ha dado mucho", afirmó.

En cambio, cree que hay que hacer "un monumento" a Pau Gasol por su deseo de querer estar y remarcó que el marchador Jesús Ángel García Bragado, "un fuera de serie", va a tener "un final feliz" con su histórica octava participación olímpica, mientras que eludió opinar sobre si debería estar Sergio Ramos. "No soy Luis (De la Fuente), que lo decida él", esquivó.

"ANTES DE UNOS JUEGOS TE PREOCUPA TODO"

El dirigente recordó las duras medidas sanitarias que habrá para acudir a la capital japonesa, como la obligatoriedad para los que no son deportistas de comunicar a las autoridades "cuatro semanas antes" lo que se va a hacer durante los 14 días de estancia, o la de hacerse una PCR "cada cuatro días" y un "control diario de antígenos que el riesgo de infección sea mínimo".

Además, los deportistas pueden ir a la Villa Olímpica "sólo cinco días antes" de competir y se deben marchar "dos días después" de finalizar su participación, lo que hace "difícil organizar la vuelta, sobre todo por los deportes de eliminatorias y en los de equipos".

También apuntó que la vacuna "no es obligatoria" y que la expedición olímpica se ha vacunado "por responsabilidad y como reconocimiento a la sociedad japonesa que está inquieta por la llegada de gente de 206 países", y que fueron "comedidos" para hacerlo, "esperando el momento oportuno".

En este sentido, dio las gracias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a José Manuel Rodríguez Uribes, Carolina Darias y Margarita Robles, respectivos ministros de Cultura y Deporte, Sanidad y Defensa, y también al máximo mandatario del COI, Thomas Bach, por su gesto de donar las vacunas para reponer las usadas.

"Antes de unos Juegos te preocupa todo, pero de ti no depende nada cuando llegas allí. Aún quedan cosas por resolver con la gente que no va a la Villa Olímpica, pero si no estuviese preocupado, no sería yo", confesó sonriente.

Preguntado por las polémicas en algunas federaciones como la de taekwondo por la no elección de Jesús Tortosa, que ganó la plaza y que tiene mejor ranking que el elegido, Adrián Vicente, el dirigente fue claro.

"Hay debate en algunas, pero es importante recordar que las plazas en muchos deportes las ganan para el país. Ningún equipo técnico va a hacer una selección llevando a uno peor que otro y este mismo fue el responsable del 3/3 de medallas en Londres 2012 y del 2/3 en Rio 2016. Firmaré siempre lo que digan los equipos técnicos", sentenció.