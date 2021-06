El camino de España hacia la final: ¿qué equipos le esperan si gana a Croacia?

La selección española de fútbol logró este miércoles la contundente victoria que necesitaba, no sólo para acceder a octavos de final de la Eurocopa, sino para ilusionar a la afición con la manita que le endosó a Eslovaquia en La Cartuja.

Una goleada que, sin embargo, les deja como segundos de grupo por el gol in extremis de Suecia a Polonia que daba la victoria a la selección sueca. Esta circunstancia provoca que los de Luis Enrique se enfrenten a Croacia en octavos de final. Si la Roja gana al combinado de Luka Modric, ¿qué le espera?

Si España gana a Croacia, se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suiza que, presumiblemente, será la actual campeona del mundo salvo gran sorpresa.

¿Podrá ganar la selección española a la Croacia de Modric en octavos de final de la Eurocopa? Sí No No tengo opinión al respecto

Llegado ese caso, el que salga vencedor de un Francia - España se mediría en semifinales ante el que haya superado los otros dos octavos de final que enfrentan a Italia y Austria por un lado y a Bélgica y Portugal.

La final es el 11 de julio en Londres y el camino de los de Luis Enrique no es en absoluto fácil. En su lado del cuadro no figuran selecciones como Alemania o Inglaterra, otras de las grandes favoritas, pero la fase de grupos quedó atrás y ya no hay rival pequeño.

Optimismo moderado en la Selección

Tras la victoria ante Eslovaquia, Luis Enrique se mostró contento y satisfecho pero no es amigo el asturiano de desatar en exceso las euforias: "Voy paso a paso, dije las expectativas que tenemos como selección y no han cambiado en ningún momento de la clasificación. Es evidente que se ha descorchado la botella de cava por la alegría que se han llevado jugadores, sus familiares y los aficionados. Sacaremos otra botella de cava y a ver si la podemos descorchar de nuevo", dijo en rueda de prensa.

La goleada de la selección española admitió Luis Enrique que "es un alivio" para él y para sus futbolistas que encuentran el premio deseado a su esfuerzo. "El resultado lo refrenda todo y viene en el mejor momento, nos lanza para octavos. Tenemos muchas ganas de que llegue el lunes".

"Ahora estamos en el subidón post partido y toca disfrutarlo, celebrarlo tomando una cervecita en Madrid y mañana toca preparar el próximo partido. Hay cosas a mejorar, cuando los partidos son buenos y eres tan superior al rival es importante que el jugador perciba que hay que seguir mejorando", agregó.