Alain Prost revela los motivos por los que se rinde a Fernando Alonso: "Es una gran sorpresa, pero una buena"

Fernando Alonso está mostrando mejoría en las últimas semanas en el rendimiento de su Alpine, lo que le ha elevado al Top-10 de la parrilla y le ha valido los elogios de grandes figuras de la Fórmula 1.

El último en subirse al carro del 'Alonsismo' es el cuatro veces campeón del mundo y asesor de Alpine, Alain Prost.

El expiloto francés siempre se ha mostrado muy favorable al asturiano, y ahora ha detallado algunos de los motivos de su admiración.

"Lo que más me impresiona, un poco como Schumacher, es que están fascinados por las carreras y nunca paran. Cuando Fernando no está en la pista, se sube al kart y obviamente ha hecho muchas cosas diferentes, como resistencia, el Dakar, etc...", dijo Prost, en declaraciones a la web oficial de la F1 que recoge motor.es.

Para Prost la personalidad de Alonso es una "gran sorpresa", pero "una buena", puntualiza: "Lo que me sorprende también es que Fernando es muy profesional y muy honesto consigo mismo. Es muy bueno para el equipo. Siempre se puede estar un poco preocupado por lo que le pasó a Fernando en otros equipos, pero no es el caso actualmente", explica, sobre el pasado del piloto español en escuderías como McLaren, donde protagonizó un épico duelo con Hamilton.

"Es muy bueno, así que es una gran sorpresa, pero una buena sorpresa. Es un tipo muy, muy agradable", añadió.