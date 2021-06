Kroos desvela su conversación con Cristiano tras el Portugal-Alemania: "Fue bonito volverle a ver"

Cristiano Ronaldo y Toni Kroos volvieron a coincidir en un terreno de juego en el encuentro entre Portugal y Alemania del pasado sábado, en el que los germanos destrozaron a los lusos en el segundo partido del 'grupo de la muerte' de la Eurocopa, con una contundente victoria por 2-4.

Tras el encuentro, una de las imágenes más destacadas la protagonizaron dos de los jugadores más importantes del Real Madrid en los últimos años, teniendo una conversación de la que Kroos ha querido hablar en el podcast de su hermano Félix, Einfach mal Luppen.

"Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, y también de los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, que lleva ahí ya tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya en el túnel de vestuarios, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver", contó el alemán.

Kroos quiso elogiar a Cristiano, con el que coincidió durante cuatro temporadas, al que señala como responsable de "los mayores éxitos de su carrera". "Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus", añadió

También se reencontró con Pepe, otro excompañero suyo en el conjunto blanco, al que destacó como "un tipo sobresaliente". "A veces parece muy salvaje en el campo y no parece tan agradable, pero lo es totalmente fuera del campo. Y Cristiano exactamente lo mismo", explicó del portugués.