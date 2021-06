XPB / James Moy Photography Ltd.

Fernando Alonso ya demostró en el Gran Premio de Azerbaiyán que a sus casi 40 años no se ha olvidado de una de sus grandes virtudes: las salidas. Gracias a la espectacular resalida en Bakú acabó en una excepcional 6ª posición.

Dos semanas después, en Paul Ricard, lo volvió a hacer. Esta vez fue en la primera (y única) arrancada que tuvo el Gran Premio de Francia. Salía 9º, después de una clasificación mejorable. A su derecha estaba Lando Norris y delante, Charles Leclerc. Un McLaren y un Ferrari que, por prestaciones puras, están por delante del Alpine en el actual 'statu quo' de la parrilla. Sin embargo, una vez más, dejó claro que en los primeros metros es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla.

Así fue la salida de Alonso

Nada más salir, Alonso ya se había quitado de encima a Norris y enfiló a Leclerc. El monegasco, consciente de sus intenciones, se fue a la izquierda (a su vez afectado por Pierre Gasly, que tampoco hizo una salida demasiado buena) y forzó al español a frenar bruscamente. Eso no impidió que el Alpine tomase el interior de la primera curva para luego, por pura tracción (una de las grandes virtudes del A521), pasara al Ferrari por el exterior de la siguiente curva a derechas.

Tanto desde arriba como 'onboard' es una acción espectacular:

En la rueda de prensa posterior a la carrera, Alonso reivindicó que las salidas siguen siendo marca de la casa y recordó que en las "estadísticas de todo el año somos el segundo o tercer mejor (coche) en las salidas". "Hoy ha sido otra buena salida, también en la primera y segunda curva siendo agresivo", reiteró.

En este sentido, bromeó con su experiencia. "Ha sido mi punto fuerte durante 20 años. ¿Por qué no iba a seguir siéndolo ahora?", sonrió ante los medios después. "La salida es ese momento en la carrera en el que hay que improvisar un poco y necesitas ser creativo. No hay cuenta el rendimiento de los neumáticos ni del coche: es solo tú y tu instinto. Me divierto con este tipo de vueltas", explicó Alonso.

Al final de la carrera, Lando Norris acabó delante, 5º, pero no así un Charles Leclerc que acabó lastrado, como Carlos Sainz, por los serios problemas de degradación que sufre Ferrari en carrera. En cualquier caso, los dos pilotos de la 'NextGen' volvieron a recibir una lección de un auténtico maestro de las salidas.