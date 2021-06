Azpilicueta justifica a la Selección: "Somos los primeros que queremos acercarnos a la gente, pero el covid..."

César Azpilicueta fue preguntado este lunes en rueda de prensa por la actitud de los jugadores de la Selección a su llegada al hotel de Sevilla, donde les esperaban varios aficionados que no fueron atendidos por sus ídolos.

"Es un vídeo en un plano corto... Sí que es cierto que no todos los jugadores en ese momento saludan, pero si por algo se ha caracterizado esta selección es en que hemos hecho muchísimos encuentros con aficionados en España y en el extranjero", explicó.

El jugador del Chelsea argumenta que, aunque ellos son conscientes de la importancia del aficionado y quieren estar con ellos, las circunstancias no lo permiten: "Somos los primeros que queremos acercarnos a los aficionados para firmar y hacernos fotos, pero desgraciadamente con la situación del covid no lo podemos hacer", sentenció.

Él mismo ha logrado este año con el equipo londinense el título más importante a nivel de clubes y no pudo celebrarlo como le habría gustado: "Hemos agradecido el apoyo en cada partido en el centro del campo, en Sevilla y Madrid. Yo he ganado una Champions League y no he podido celebrarlo con mi afición... Son cosas tristes y desde luego que nos gustaría, en estos momentos difíciles es cuando más se echa de menos, pero no me cabe duda de que la unión está", dijo.

"Nosotros, por nuestra parte, somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesita, en el campo y fuera de él, como podamos en esta situación, que es sentirnos juntos", añadió el defensa, sobre las críticas a la poca comunión entre selección y aficionados.