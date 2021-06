Chimy Ávila pide perdón por lucir una camiseta de Santiago Abascal: "Tiene una frase con la que me identifico"

Ezequiel 'Chimy' Ávila ha tenido que pedir perdón y retirar una story en su cuenta de instagram en la que aparecía con una camiseta de Santiago Abascal, líder de Vox. El delantero de Osasuna asegura que no conocía nada del político.

En la instantánea, ya borrada, aparece Ávila subiéndose a un Porsche Cayenne de color verde oliva (parecido a los tonos militares) con el pulgar levantado y vistiendo una remera con la frase "El miedo es una reacción; el valor, una decisión". Al lado, la cara de Abascal fumando un puro.

La frase, aunque atribuida en la camiseta al político español y usada por los grupos afines a Vox, la emitió Winston Churchill en un discurso en tiempos de la II Guerra Mundial.

El Chimy no se siente amenazado por el discurso de Vox, pese a ser sudamericano, sabéis por qué? Exacto, porque es rico, cero dudas de que en el Sadar lo recibirán como merece. pic.twitter.com/Zwj9FSRrl2 — 🇨🇴 Vietgal 🇵🇸 (@Vietgal1) June 19, 2021 DON CHIMY ÁVILA pic.twitter.com/zqJFnBjjPe — 🇪🇸 (@Meendii__) June 19, 2021

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Por un lado, un sector de la afición osasunista pidió que al argentino se le expulsara inmediatamente por apoyar al citado partido político, mientras que otra parte lo justificaba e incluso lo defendía en virtud de la libertad de expresión. Para evitar que la situación fuera a más, el 'Chimy' borró la story y se explicó:

"Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas", relató.

Ávila es uno de los ídolos de Osasuna tras su gran temporada 2019/20, que quedó frustrada por las graves lesiones que padeció la pasada campaña (dos roturas del ligamento cruzado de cada rodilla) y que le hizo perderse todo el curso.