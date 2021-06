Luis Enrique: "No estar con la Selección si eres español no tiene mucho sentido"

Luis Enrique y Álvaro Morata comparecieron este viernes ante los medios de comunicación en el día previo al segundo partido de la Selección española en la Eurocopa. Un choque que les medirá a Polonia y en el que la Roja necesita sumar tras el empate ante Suecia.

Sobre las críticas a Morata en el anterior choque, Luis Enrique, que ya anunció en cuatro que el delantero será titular, fue tajante: ""Me centro más en los aplausos que recibió Morata. La afición estará con la selección seguro. No estar con la selección si eres español no tiene mucho sentido".

Asimismo, quiso señalar que la responsabilidad del gol no recae sólo por el delantero centro: "Es muy antiguo eso de que el que tiene que marcar los goles es el nueve, tenemos que llegar al gol desde muchas posiciones, igual que cuando toca defender no defiende sólo la defensa. No hay que responsabilizar en exceso a uno y otro jugador".

España se enfrenta a Polonia este sábado a las 21:00h en el estadio de la Cartuja de Sevilla.