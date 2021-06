Luis Enrique lo tiene claro: "Morata y diez más" para el partido contra Polonia. El entrenador fue tajante en unas palabras para Deportes Cuatro, al ser preguntado por el delantero de la Juventus, objetivo de las críticas tras el debut de la selección en la Eurocopa.

"Será titular, sí. Yo a Álvaro le sigo diciendo lo mismo, que siga aportándonos todo lo que aporta en ataque y en defensa. Mañana salimos con Morata y diez más", aseguró el seleccionador.

Luis Enrique, que también fue preguntado por los pitos que recibió el delantero, quiso mandarle un recado a ese sector de la afición. "Yo les diría 'silbadnos': al míster, lo que queráis, pero si veis apatía, si veis que no hay ganas de correr, si veis que eso es un desastre en cuanto a organización", opinó.

Por su parte, Morata ha querido recoger el guante y agradecer al seleccionador por su confianza. "Yo se lo agradezco, como siempre. Mañana podrá entrar o no, ya veremos cómo va. Lo que puedo asegurar es que lo daré todo como siempre hago dentro", afirmó el delantero.

¿Los 30 goles de Gerard Moreno, al banquillo otra vez?

Sin embargo, esto no cierra la puerta a la inclusión de Gerard Moreno en el once de España para intentar batir a Polonia. El del Villarreal ya ha sido utilizado como extremo por Luis Enrique y se beneficia enormemente cuando juega con un 9 de referencia como es Morata que haga "el trabajo sucio".

Otra opción que falta por ver es si el seleccionador decide jugar finalmente con el mismo sistema o si, para meter a Moreno en el once, opta por un cambio de dibujo que incluya dos puntas en el ataque. No obstante, esta opción parece más improbable al no haber sido prácticamente probada por Luis Enrique.