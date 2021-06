Ramos también se despide del Madrid en Twitter: "Os digo hasta pronto porque volver, volveré"

Sergio Ramos ha querido despedirse del madridismo también a través de las redes sociales. El hasta ahora capitán del Real Madrid escribió en Twitter un hilo de agradecimiento horas después de su acto oficial de despedida en Valdebebas, donde estuvo acompañado por toda su familia y el presidente Florentino Pérez.

"Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin", escribía el sevillano al inicio del hilo.

"Hoy me despido de mi casa, de mi afición, de mis compañeros, de esta camiseta que me lo ha dado todo y a la que se lo he dado todo, por la que me he dejado el alma. Hoy me despido del Real Madrid", añadía.

Quiso destacar Ramos su impecable trayectoria tras 16 años vistiendo la camiseta blanca. Una etapa en la que ha logrado 22 títulos como madridista: "La gratitud y el orgullo que siento al mirar atrás y contemplar este viaje que ha durado 16 años no se puede expresar con palabras. 22 títulos que me llevo en el recuerdo en forma de emociones irrepetibles e indescriptibles".

Nunca pensé que fuera a llegar este momento, pero todo tiene un comienzo y un fin.

Asimismo, agradeció de nuevo al club, sus compañeros y la afición por todos los momentos vividos: "De corazón gracias a todos los que lo habéis hecho posible y a todos los que me habéis acompañado en esta apasionante trayectoria".

Para concluir el mensaje, una promesa que ya hizo durante su discurso en el acto: "No os digo adiós, os digo hasta pronto porque volver, volveré".