Así queda el orden de capitanes del Real Madrid tras la marcha de Ramos: primer capitán extranjero en 117 años

El Real Madrid pierde esta temporada a una de las principales figuras de la historia del club y de los últimos años. El gran referente del banquillo tras la marcha de Cristiano, Sergio Ramos, no renovará su contrato y podrá fin a una etapa de 16 años en el club blanco. El sevillano es todo un emblema en el equipo, que lleva liderando como capitán desde la temporada desde 2015.

Con su marcha del equipo, será Marcelo el que recoja el brazalete y sea el primer capitán del Real Madrid... si continúa en el club la próxima temporada. Su bajo nivel de juego y forma en las últimas temporadas, sobre todo en la que acaba de terminar, han relegado al brasileño a un papel prácticamente testimonial, que le podría terminar dejando fuera de la entidad blanca.

Del mismo modo, Karim Benzema será quien ascienda como subcapitán del equipo y, de manera más que probable, será el que más veces porte el brazalete, dada la mencionada pérdida de protagonismo de Marcelo en los últimos años. El tercero en este orden de jerarquía es Raphael Varane, otro cuyo futuro está en el aire y con el que se ha especulado sobre una posible salida este verano.

Historia 117 años después

Curiosamente, esta será la primera vez que el primer capitán del Real Madrid no haya nacido en España desde 1904. Fue entonces cuando el guatemalteco Federico Revuelto portó el brazalete de capitán por última vez, concluyendo una trayectoria de dos años de futbolistas extranjeros como líderes del equipo. El primero, Arthur Johnson, inglés, que en 1902 fue nombrado como primer capitán del equipo.

117 años después, Marcelo recoge el legado de Revuelto y sigue sus pasos para hacer historia. No obstante, en cierto modo lo hará "a medias" ya que, pese a no haber nacido en España, desde hace diez años el brasileño tiene también la nacionalidad rojigualda, por lo que técnicamente seguirá habiendo un primer capitán español... pero no nacido en España.