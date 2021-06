El fin de Sergio Ramos en el Real Madrid: así será su despedida y así fueron sus últimas horas como jugador blanco

La etapa de Sergio Ramos en el Real Madrid se acabará, de manera formal, el 30 de junio cuando finalice su contrato. Sin embargo, de facto, la ruptura se produjo en el atardecer del 16 de junio. Los detalles de cómo se produjeron esas últimas horas las contó Manolo Lama, periodista muy cercano al 'camero'.

Fue un día complejo, porque esa era la fecha que Ramos se había puesto como límite para decidir y dar una respuesta. Desde media tarde estuvo reunido en su casa con su hermano y representante René, su abogado fiscal y un buen amigo que le lleva los asuntos de comunicación y redes sociales. No es una cuestión menor este último aspecto, y de hecho, fueron ellos los que llevaron los tiempos: primero se filtró que iba a haber una rueda de prensa, y después llegó el comunicado del Real Madrid como reacción.

En esa reunión estuvieron planificando la estrategia de comunicación, no tanto en la rueda de prensa del jueves a las 12:30 (entre otras consecuencias, obligó a adelantar la conferencia de Pablo Sarabia con la selección española para no coincidir), que eso fue organizado por el club, sino por cómo responder a las preguntas de los periodistas. Unas cuestiones que responderá solo, sin Florentino Pérez, porque la despedida de Ramos se celebrará en dos actos.

Así será la rueda de prensa de despedida de Sergio Ramos

Sergio Ramos estaba tocado en lo anímico porque, en el fondo, no quería irse. Para él el Real Madrid es el club de su vida, y esperaba a que le llamaran, aunque su entorno le advertía desde hace tiempo que eso no iba a a pasar. Una vez que esa llamada no se produjo, fue Ramos quien preguntó y confirmó que la ruptura se consumaba.

La rueda de prensa tendrá dos partes. En la primera estará Florentino Pérez, que recordará los 22 títulos de Ramos y le dará las gracias por los servicios prestados. Una vez que acabe este acto institucional, ya sin el presidente, Ramos responderá a la prensa en una conferencia telemática (él quería que fuera presencial, pero las limitaciones del Covid no lo permiten).

La despedida pudo ser de otra manera, muy diferente: llegaron a plantearse hacerlo con una carta, como hizo Zidane, pero visto lo ocurrido con el técnico, prefirieron no hacerlo, sino dar la cara. Otro asunto es que las preguntas lleguen ya filtradas.