Sergio Ramos anunciará este jueves que deja el Real Madrid

Sergio Ramos ha organizado un acto este jueves en Valdebebas, donde anunciará su futuro. El defensa y aún capitán del club blanco no va a esperar las dos semanas que le quedan de contrato para explicar cuáles son sus intenciones: se va del Real Madrid.

El club emitió un comunicado al respecto:

"El Real Madrid C. F. comunica que mañana jueves 17 de junio, a las 12:30 h, tendrá lugar un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Sergio Ramos, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. A continuación, Sergio Ramos comparecerá ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática".

El defensa sevillano tenía una oferta encima de le mesa que fue la misma desde enero: un año de contrato y un 10% menos de sueldo. De ahí no se ha movido Florentino Pérez, ni tampoco él en pedir al menos dos años y sin bajada.

La presión ha sido tal que incluso decidió operarse para arreglarse la maltrecha rodilla, lo que le hizo perderse prácticamente toda la segunda mitad de la temporada del Real Madrid. En su vuelta, además, decidió forzar la máquina para sumar más partidos con la Selección española en la concentración de marzo: jugó dos de los tres partidos clasificatorios para el Mundial y volvió lesionado.

En todo momento no hubo cambios en la negociación, ya que ambas partes se mostraron totalmente opuestas. En las últimas semanas, la noticia de que no iba a estar en la Eurocopa cayó como una losa para un Ramos que esperaba tener al menos alguna oferta más importante con la que negociar con el presidente del Real Madrid, pero más allá de rumores del PSG y una reunión de su hermano y representante René Ramos con Monchi, director deportivo del Sevilla, no hubo nada serio.

El propio Florentino Pérez ya daba por hecho, y hablaba en pasado de él, que Ramos no iba a seguir hace meses. En las últimas semanas ha habido acercamientos, más del jugador que del club, pero la llegada de Alaba era, de facto, una declaración de intenciones: le habían buscado un sustituto.

Tampoco la llegada de Carlo Ancelotti tampoco ha sido determinante. El propio técnico italiano señalaba que no se imaginaba un Madrid sin él, como tampoco sin Ramos, por lo que esta noticia no le coge por sorpresa.