Kevin Durant firma el mejor partido de la historia de los Playoffs de la NBA para derrotar a Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant firmó el mejor partido de la historia de los Playoffs de la NBA. Una auténtica barbaridad, tanto en desarrollo como en resultado. Sus números lo dicen todo: 49 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, 3 robos y 2 tapones. Todo esto en 48 minutos sobre el parqué. Dicho de otro modo, KD jugó todo el partido, desde el salto inicial al bocinazo final. Y, para quien no lo recuerda, viniendo de una lesión de rotura del tendón de Aquiles que le tuvo parado todo el año pasado.

Además, la gesta de Kevin Durant sirvió para romper la igualdad en la serie de semifinales de la Conferencia Este entre sus Brooklyn Nets y los Milwaukee Bucks (3-2). Una eliminatoria en la que Kyrie Irving no jugará después de haberse lesionado en el encuentro anterior y con James Harden volviendo paulatinamente a la cancha en el próximo partido ante la baja del base.

El H I S T Ó R I C O partido de @KDTrey5



49 puntos (16/23)

17 rebotes

10 asistencias

3 robos

2 tapones

Ha jugado todo el partido: 48 minutos #TiempoDePlayoffs pic.twitter.com/9TcNU295m1 — NBA Spain (@NBAspain) June 16, 2021

La exhibición del jugador de los Nets llegó además en el mejor momento para su equipo. Brooklyn empezó mandando en la serie con un 2-0, pero Milwaukee se creció y se llevó los dos siguientes choques, empatando la eliminatoria. Fue entonces cuando Kevin Durant dijo basta y, una vez más (y van…), cerró bocas. Cuando tenía que brillar, brilló. Cuando tenía que dominar, dominó. 20 de sus 49 puntos los anotó en el último cuarto, con un triple decisivo a 50 segundos del final incluido.

“Sé que la percepción sobre mí es que puedo ser un anotador de élite, pero en todos los equipos en los que he jugador me han pedido que haga prácticamente de todo. Desde rebotear hasta defender, iniciar jugadas y anotar. Puede que no lo haga todo el tiempo, pero hago un poco de todo”, explicó Kevin Durant después de su impresionante puesta en escena. Una forma de verlo que lleva a declaraciones como las de su más directo rival en los Bucks. “Es el mejor jugador del mundo en este momento y tenemos que vencerlo como equipo. Tenemos que defenderlo como un equipo. Tenemos que hacer que haga tiros difíciles como esta noche. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y con suerte él fallará”, comentó Giannis Antetokounmpo.