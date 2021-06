La atleta Shelby Houlihan, suspendida 4 años al dar positivo en nandrolona... pero culpa a un burrito

El surrealismo vuelve a las sanciones por dopaje tras conocer el castigo a la estadounidense Shelby Houlihan por dar positivo en un test. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha suspendido por cuatro años a la mediofondista luego de haber dado positivo por nandrolona en un control antidopaje.

La Unidad de Integridad del Atletismo le informó el pasado 14 de enero a la plusmarquista norteamericana de 1.500 y 5.000 metros, que una prueba realizada por la AMA evidenció un "hallazgo analítico anormal" en su sangre.

Luego de esto, la oriunda de Sioux City (Iowa) ha intentado demostrar su inocencia por lo que contrató al abogado Paul Greene y presentó ante el TAS toda la documentación con la que buscaba explicar que la nandrolona encontrada en su organismo provenía de la carne de cerdo de un burrito consumido la noche anterior a la prueba desarrollada el 15 de diciembre del 2020, pero la respuesta fue negativa.

A través de sus redes sociales la deportista de 28 años, cuarta en el Campeonato Mundial de 2019 y ganadora de nueve títulos nacionales, anunció la sanción recibida y negó haber ingerido de manera consciente una sustancia prohibida.

"Me siento completamente devastada, perdida, rota, enojada, confundida y traicionada por el mismo deporte que amaba y en el que me entregué", expresó Houlihan en su comunicado. La deportista no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Tokio y tampoco en los de París 2024.