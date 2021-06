Nikola Jokic termina su temporada MVP de la NBA expulsado en una polémica acción: "No quería hacerle daño"

El flamante MVP de la NBA ha terminado la temporada con muy mal sabor de boca, expulsado en el partido en el que sus Denver Nuggets caían eliminados en los Playoffs 2021 a manos de unos muy Phoenix Suns superiores. Nikola Jokic no sólo no pudo evitar que su equipo fuese barrido 4-0 por su rival, sino que además terminó de ver la serie desde el vestuario.

Los árbitros castigaron como ‘falta flagrante tipo 2’ un manotazo de Nikola Jokic sobre Cameron Payne en una jugada sin demasiada trascendencia para el transcurso del partido. Según el reglamento, ese tipo de faltas son señaladas cuando hay un “contacto innecesario y excesivo”. Algo que que ha dejado indiferente a nadie y que ha provocado un debate en redes sociales, con muchas voces pidiendo que la NBA se endurezca un poco más y se permita más contacto entre jugadores.

Jokic got ejected after this hard foul on Payne 😯 pic.twitter.com/EvG1Dfvuub — Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2021

Jugadores como Ja Morant o Trae Young se quejaron en Twitter y opinaron que no se trataba de una falta tan dura como para acarrear la expulsión. Al mismo tiempo, el propio Jokic explicó ante los medios el motivo de la dureza de su acción. “Quería cambiar el ritmo del partido. Quería darnos algo de energía, tal vez cambiar un poco la línea de las señalizaciones arbitrales. Mi intención era hacer una falta dura. ¿Le golpeé, no le golpeé? No lo sabemos. Pido disculpas si lo hice porque no quería lastimarlo o golpearlo en la cabeza a propósito. Honestamente, pensé que no me expulsarían”. Pero no fue así. “No debería hacer eso. Por supuesto que fue mi culpa. Lo siento, pero no puedo cambiarlo ya. Pasó así”.