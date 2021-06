La Eurocopa de España da su pistoletazo de salida este mismo lunes en el que la selección se enfrentará a Suecia, en el que será el segundo partido del grupo E, inmediatamente después del Polonia-Eslovaquia. Los de Luis Enrique querrán dejar de lado todo lo que ha rodeado a la concentración esta última semana para sacar pecho en lo futbolístico.

Sin embargo, si hay una palabra que describe a la selección española de Luis Enrique es "incógnita". El seleccionador, que en su última rueda de prensa se erigió como uno de los líderes del equipo, lleva manteniendo cual secreto de estado todo lo que incumbe a lo deportivo con respecto al equipo y las únicas pistas sobre qué verán los aficionados de España las dio en el único encuentro previo a esta Eurocopa, hace diez días contra Portugal.

La montaña rusa de emociones que vivió la semana pasada la concentración, desde el positivo de Sergio Busquets hasta la disolución de la burbuja paralela, pasando por toda la polémica de la vacunación, ha empañado la previa de la Eurocopa y escondido aún más las intenciones de Luis Enrique para el debut contra Suecia.

Tras el duelo contra la selección lusa, el seleccionador pareció cerrar algunos debates como el de la portería con Unai Simón; el de la defensa, después de apostar directamente por Laporte con Pau Torres y repitiendo con Marcos Llorente en el lateral; o su confianza en Ferrán Torres para el ataque.

No obstante, el mismo partido dejó todavía algunos puntos sin resolver, generando dudas, sobre todo, en la punta de ataque, de la que la afición clama que lidere Gerard Moreno; o en el centro del campo, donde la baja de Busquets obligará a Luis Enrique a rebalancear la medular en la que Rodri podría tener que coger galones y dar un paso adelante.

Suecia, encabezada por un conocido de LaLiga

La selección sueca estará liderada por un conocido de muchos de los integrantes de la Roja, por lo menos de aquellos que juegan en LaLiga. Aleksander Isak será la esperanza ofensiva de los vikingos, ante la ausencia de Ibrahimovic, que volvía del retiro internacional para la Eurocopa pero que físicamente no ha llegado tras una lesión a final de temporada.

El estado de forma de la selección de Suecia es inmejorable, ya que desde que comenzó el año 2021, cuentan sus partidos por victorias. Además, en esos cinco partidos disputados, solo Armenia el pasado 5 de junio logró ver puerta contra el combinado amarillo.

Del 14 de junio de 2008 al 14 de junio de 2021

Las cábalas están del lado de la selección española, para el partido contra Suecia... y por qué no para la Eurocopa. Ambas selecciones solo se han medido en una ocasión en la historia del campeonato, precisamente, en la fase de grupos de la edición de 2008 que terminó ganando España... precisamente, también un 14 de junio.

Curiosamente, la casualidad no cesa ahí, ya que, al igual que como ocurrió en aquella ocasión, ambas selecciones han coincidido en el grupo de clasificación para la Eurocopa. No obstante, Luis Enrique espera que sus pupilos no necesiten de estas cábalas para comenzar con buen pie en la competición... ni para terminar ganándola.