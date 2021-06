Pau Torres, la seguridad personificada y la brújula de España

Pau Torres está viviendo un gran año en su carrera deportiva. El central del Villarreal terminó la temporada 2020-21 conquistando la Europa League con su club para ahora afrontar el reto de la Eurocopa con la selección española. Dicho de otro modo, después de haber alcanzado el éxito con el equipo de sus amores y de su vida, ahora tiene ante sí la posibilidad de seguir en la cumple con el combinado nacional.

PAU TORRES Castellón

​16/1/1997

​Central

​Villarreal

​

​Goles: 1

Partidos: 8

Ganados: 4

Empatados: 3

Perdidos: 1

​​​​*datos hasta la Eurocopa 2020

El primer acercamiento de Pau Torres a la selección absoluta fue bajo la batuta de Robert Moreno. Por aquel entonces no le faltaron valedores al central. “Vais a alucinar. Y no solo por cómo juega. Es un chaval majísimo, muy sencillo y, sobre todo, que quiere aprender”, avisaba Santi Cazorla. Pau se ha encargado de no dejarle en mal lugar.

Sin embargo el camino de Torres hasta la absoluta no fue nada fácil. El jugador no fue llamado por la Federación hasta 2019, cuando fue convocado por la Sub-21. En 2020 fue la brújula de España en la Nations League y desde entonces mantiene sus galones con el equipo nacional. Y es que la seguridad del central del Villarreal con el balón en sus pies es su mejor arma y la principal razón para que se le considere un fijo en la Selección. Estamos hablando de uno de los mejores pasadores del viejo continente, con una precisión superior al 94% en el último año.

Si España manda en la posesión de balón durante un partido es en gran parte gracias a un Pau Torres que ha trasladado esta habilidad desde el Villarreal al combinado nacional. Luis Enrique lo sabe y lo aprovecha. Ahora sólo queda que su presencia en el césped sirva para llevar a la Selección a lo más alto en la Eurocopa.

