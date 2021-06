La desesperación de Schwartzman tras sufrir al 'viejo Nadal': "La próxima quiero jugar contra Djokovic, no contra Rafa"

Diego Schwartzman volvió a claudicar contra Rafa Nadal, aunque consiguió algo que nadie había logrado desde 2019: ganarle un set en Roland Garros. Pobre consuelo para el 'Peque', que sufrió la mejor versión del tenista español.

Desde las redes sociales del torneo que ha ganado 13 veces (y está a dos partidos de la 14ª) bromearon al respecto con un punto ganado por el manacorense. "El Rafa Nadal Vintage entra en el chat", escribieron, junto a un vídeo de cómo levantó una bola casi imposible para sumar un punto más. Ese es el carácter de Nadal: irredento y siempre dispuesto a un golpe más.

Schwartzman estaba desesperado, y así lo confesó en la rueda de prensa posterior. Ha perdido contra Nadal en 11 de los 12 duelos que les ha enfrentado y ya empieza a estar cansado, porque ni desplegando su mejor tenis es capaz de asomarse a la posibilidad de vencerle.

Preguntado sobre si quiere que Nadal se retire ya, el 'Peque' admitió que será "triste para todos", aunque preferiría no volver a estar "en el mismo lado del cuadro que Nadal la próxima vez". "Creo que soy muy bueno en tierra, he jugado buenos torneos aquí en París, pero he perdido estos últimos años con Rafa, en semifinales y dos veces en cuartos. ¡Quiero jugar contra Nole (Djokovic) la próxima vez, pero no con Rafa!", bromeó.

"Es difícil porque siempre hago grandes partidos e igualados, pero al final siempre gana. Ya veremos la próxima vez", zanjó, resignado.