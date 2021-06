Medvedev estalla contra Roland Garros por los partidos nocturnos: "¿Dónde está el dinero de Amazon?"

Stefanos Tsitsipas eliminó a Daniil Medvedev en cuartos de final de Roland Garros, en un duelo que comenzó a las 21:00, el horario de 'prime time', pero que acabó de madrugada. El ruso estaba notablemente enfadado, no tanto por la derrota en sí (6-3, 7-6 y 7-5), sino por los horarios. Y no es el primero: Roger Federer, antes de abandonar, también acabó un encuentro rozando las dos de la noche.

En ambos partidos, como en todos los que se están jugando en ese horario, no hay público. París tiene toque de queda a partir de las 21:00h, por lo que el público de Roland Garros se tiene que ir antes. Aunque habría la posibilidad de adelantar los horarios, ya desde 2020 la organización decidió que ese duelo se mantuviera tras un acuerdo con Amazon, que emite ese partido en exclusiva. A cambio, claro está, de un jugoso patrocinio.

Disputar un partido en ese horario tiene otras consecuencias sobre el propio juego. Además de que no hay público, la Philippe Chartier ha estrenado techo retráctil e iluminación artificial, lo que modifica notablemente el comportamiento (especialmente lo primero) de la bola. Todos estos factores han hecho que Medvedev estalle contra la organización.

Para expresar su enfado ha usado palabras de Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo de Fórmula 1, en la tercera temporada de la serie 'Drive to Survive', de Netflix. En ella, el británico expresa su malestar por el conato de disputa del GP de Australia de 2020, cuando la pandemia estaba en sus inicios, que se tuvo que suspender por un brote en el equipo McLaren y el temor de muchos presentes a contagiarse.

"Ayer comencé la tercera temporada de ‘Drive To Survive’, y creo que el primer o el segundo episodio se llama “Cash Is King” (el dinero es el rey). Cuando comenzó la pandemia estaban en Australia preparados para correr, y le preguntaron a Lewis Hamilton qué pensaba sobre las carreras en las condiciones en las que se encontraba el mundo en este momento. Y dijo: 'No sé qué estamos haciendo aquí'. Y entonces le preguntaron por qué crees que te hacen correr, y respondió 'El dinero es el rey'", relataba Medvedev, antes de sacar el hacha lingüística.

"Aquí sucedió lo mismo. Nuestro partido fue definitivamente el partido del día, por lo que Roland Garros prefirió Amazon a aficionados. Es así de fácil", insistió, antes de atizar directamente a los organizadores.

"Es bueno que patrocinadores porque así es como hay tenis y los jugadores podemos ganar dinero, pero en realidad tenemos más espectadores este año en Roland Garros, tenemos Amazon, que no sé si lo tuvieron el año pasado, y los tenistas obtenemos el 15% menos de dinero en premios. La pregunta es, ¿dónde está el dinero de Amazon?", se lamentó. Nadie le supo contestar.