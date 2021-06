Nikola Mirotic se borra de los Juegos Olímpicos y Ricky Rubio siembra la duda sobre su participación

Según informa AS, Nikola Mirotic renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección española. El jugador del Barça habría comunicado a la FEB su decisión de descansar y dedicar tiempo a la familia una vez terminada la temporada. La burbuja y el apretado calendario de esta campaña, con múltiples viajes durante el curso, son los principales motivos.

La ausencia de Nikola Mirotic podría abrir la puerta de la Selección a otro jugador nacionalizado como Serge Ibaka, que no juega con el combinado nacional desde 2014. Algo que tampoco parece muy probable debido a los rigores físicos del pívot de Los Angeles Clippers durante la presente campaña. Por este motivo, se espera que algunos compañeros de Selección como Pau Gasol intenten convencer a Mirotic para que cambie de opinión.

La baja de Mirotic podría no ser la única de peso en el equipo entrenado por Sergio Scariolo. Ricky Rubio, MVP del último Mundial, se mostró enigmático sobre su presencia o no en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “Ahora mismo estoy quemado. Probablemente sea un sí, pero le debo tiempo a mi familia. Me lo merezco y lo necesito de verdad para resetear todo. No hemos tenido un día libre con la familia durante seis meses”, declaró en palabras recogidas por The Athletic.

La FEB hará una convocatoria de 16 o 18 jugadores para la concentración y anunciará la lista definitiva de España tras el duelo doble en Málaga con la selección de Francia. Posteriormente viajará a Las Vegas para jugar contra Estados Unidos el 18 de julio y comenzará su participación en Tokio el 26 del mismo mes.