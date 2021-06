Tyson carga contra Mayweather por su pelea contra el youtuber Logan Paul: "¿Qué diablos está haciendo?"

Mike Tyson y Floyd Mayweather son dos de las grandes leyendas de la historia del boxeo. El primero, con un récord de 50 victorias y 6 derrotas; el segundo, con las mismas victorias pero sin haber caído nunca. Del mismo modo, ambos, a sus 54 y 44 años, respectivamente, han decidido volver a subirse al ring en los últimos meses.

Mayweather lo ha hecho de manera más reciente, combatiendo contra el youtuber Logan Paul el pasado domingo, saliendo victorioso de los ocho asaltos pactados entre ambos. No obstante, esta pelea no contaba de manera oficial, por lo que no se sumó al registro de combates ganados del boxeador y solo sirvió para engrosar las cuentas bancarias de los involucrados.

Esta exhibición no ha gustado nada al histórico Tyson, que ha cargado contra Mayweather por el combate. "Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso", opinó 'The Baddest Man on the Planet'.

"¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma", añadió. Precisamente el del filipino es uno de los combates que más expectación generó en 2015, que generó 4,4 millones de euros, y desde entonces este ha buscado en numerosas ocasiones la revancha.

"Creo que ganaría más dinero si peleara contra Pacquiao nuevamente. Floyd ni siquiera hizo que el tipo lo persiguiera. Lo normal es que el 'grandote' lo persiga y no fue así. Necesita pelear contra alguien más de su división", insistió Tyson.