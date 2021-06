El ministro Uribes: "No estamos vacunando a los futbolistas, sino a los jugadores de la selección española"

El ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha justificado la decisión de vacunar inmediatamente a los componentes de la selección española de fútbol contra el coronavirus y ha negado que se deba al positivo de Sergio Busquets, dado que su petición se produjo antes.

¿Te parece bien vacunar a los jugadores de la selección aunque no les corresponda por edad? Sí, van a representar a España en un torneo de importancia mundial y deben ser inmunizados. No, no ejercen una profesión esencial. No lo tengo claro.

Lo ha hecho en 'Hoy por Hoy', donde ha señalado que esta vacunación no supone que se estén saltando turnos, ya que es una excepcionalidad a la regla general que se está siguiendo en todo el país.

"No estamos vacunando a los futbolistas, sino a los jugadores de la selección española que convocó Luis Enrique hace unos días. Ha sido a partir de una conversación que tuve con el presidente de la RFEF la semana pasada, que me preguntó y yo le envié una carta a la ministra de Sanidad. Hoy es el Consejo Interterritorial y no se ha podido hacer antes", explicó.

🔴DIRECTO | @jmrdezuribes: "No vacunamos a un colectivo completo, vacunamos a los jugadores de la selección española"https://t.co/O6gFSypmez https://t.co/Rsh61Pbtoa — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) June 8, 2021

Aunque se conocen los jugadores que irán convocados con España desde el 24 de mayo, se ha tardado dos semanas. Esto lo explica un poco peor el ministro. "Se está haciendo en los tiempos que toca. Es una excepción como hicimos hace un mes con los jugadores olímpicos y paralímpicos. Estamos vacunando a los jugadores de la selección española de fútbol, no a los futbolistas en general", repitió.

El caso de los deportistas olímpicos es distinto, porque las vacunas se gestionaron a través del COI y porque ya hace tiempo que llegaron a un acuerdo. Aún así, la vacunación para los Juegos no es obligatoria, ya que "Tokio exige que haya garantías, no exige la vacuna estrictamente. Puede ser la vacuna, PCRs o condiciones que garanticen la seguridad".

"Lo hemos hecho porque nos representan, y ahora lo hacemos con la selección. Queremos que vayan con las máximas garantías. No se saltan ningún turno, es una excepción. Es peor lo que han hecho en Murcia. Es una excepción que se justifica, y así se lo planteé a la ministra, que lo acogió con buen criterio y me pidió que lo justificara por escrito", reiteró.

Los componentes de la selección española y de la RFEF ya se lo habían pedido hace meses, pero Uribes no lo tomó como una petición formal hasta este viernes cuando Rubiales y él coincidieron en el palco del Wanda Metropolitano durante el España-Portugal. "No ha habido negativa previa. En algún momento Luis me lo planteó, en un momento muy pasado, y yo le dije que sí, pero las justificaciones se hacen en tiempo", reiteró.

En el asunto del calendario incidió el ministro. "Hace tres meses estábamos vacunando a la gente de más de 70 años, y hubiera sido muy extraño porque no sabíamos qué jugadores iba a convocar Luis Enrique. Todo tiene sus trámites. Es verdad que hace dos semanas que se conoce, pero también hicimos un trámite rápido para que Laporte fuese nacionalizado. La pandemia nos ha cambiado todos los tiempos. Hay que justificar las cosas. Estamos haciendo una excepción: la regla de edad está siendo la que es. No es una arbitrariedad", zanjó al respecto.