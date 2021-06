Días de incertidumbre en la selección española tras el positivo en coronavirus de Sergio Busquets. El temor a un brote está muy presente, con los jugadores ejercitándose en solitario en espera de que se confirme que no hay más casos. Aunque por si acaso, Luis Enrique ya ha llamado a cuatro jugadores en previsión de que salgan más casos. Mientras, existe un cierto malestar con el Gobierno por la negativa de días pasados a que los futbolistas de la Roja fueran vacunados tras la petición de la Federación hace ya varios meses. Previsiblemente, este martes Sanidad dará el visto bueno a dicha vacuna para los convocados para la Eurocopa, para la que quedan solo tres días y seis para el debut de España.

El positivo de Busquets llegó a primera hora de la tarde del domingo, justo después de que todo el equipo comiera junto. Así, la posibilidad de un brote asusta pese a que todos los jugadores y los miembros del cuerpo técnico de la selección dieron negativo en la PCR que les fue realizada este lunes. Eso sí, el temor a una descalificación de la Euro no existe. Para el debut ante Suecia, que será el próximo lunes, basta con que haya 13 jugadores disponibles para que el duelo se pueda disputar. De no ser así, el partido se puede retrasar hasta 48 horas por la UEFA. Solo entonces se le daría el choque por perdido a España (un 3-0). Además, Luis Enrique puede sustituir a cualquier positivo en Covid hasta 48 horas antes del estreno de España en la Eurocopa.

Sustituir o no a Sergio Busquets es la gran duda ahora de Luis Enrique, que esperará unos días a ver si hay más casos para tomar una decisión. De momento, y en previsión de que pueda haber un brote que afecte a más jugadores, el técnico asturiano ha incorporado a cuatro jugadores para los entrenamientos de la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de Madrid: Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Méndez, Pablo Fornals y, más tarde, a Raúl Albiol. La decisión definitiva de Lucho tendrá que ser antes del sábado.

También los jugadores de la selección sub-21 se entrenarán al margen del grupo principal y están listos por si Luis Enrique tuviera que necesitar a alguno de ellos.

Conviene recordar que pese a que el seleccionador solamente llamó a 24 jugadores, ahora no puede convocar a dos más hasta los 26 permitidos. El plazo para presentar las listas definitivas expiró la semana pasada, el 1 de junio, y ahora solo puede haber sustituciones por "certificación médica", según el protocolo de la UEFA. «Los jugadores que hayan dado positivo por la COVID-19 o que hayan sido declarados como ‘contactos cercanos’ de una persona que haya dado positivo por la COVID-19 –y, por lo tanto, puestos en aislamiento– mediante una decisión de las autoridades se consideran casos de enfermedad seria y, por lo tanto, pueden ser sustituidos antes del primer partido con la aprobación de la administración de la UEFA», explica el organismo europeo. Es el caso de Sergio Busquets y de todos los posibles positivos que haya esta semana en la concentración de la Roja.

Tras el contagio de Busquets, el Gobierno movió ficha y todo apunta a que los jugadores serán vacunados en los próximos días. La cuestión será abordada en la Comisión de Salud Pública de este martes, tras la petición que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, cursó a la titular de Sanidad, Carolina Darias, a la que sugirió que, por las fechas que son, se les inocule con la vacuna de una sola dosis, Janssen, según ha podido saber 20minutos.

En la Federación, hay bastante malestar con que la decisión haya llegado tan tarde. "Se había solicitado la vacuna hace varios meses", confirman a 20minutos fuentes de la Federación Española."No tiene mucho sentido que para ir a los Juegos estén todos los deportistas vacunados y para una Eurocopa, después de haberlo solicitado, no", explican desde la RFEF.

De momento, los jugadores se entrenan de forma individual o en grupos de máximo tres integrantes. Las bicicletas y el material de entrenamiento ya están en el exterior de las instalaciones, en los campos, para que los futbolistas españoles no pierdan la forma. Aunque no cabe duda de que no es la manera ideal de preparar la Eurocopa. Hoy, será la sub-21 la que juegue ante Lituania. l