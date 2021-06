Tres lesiones lastraron la explosión de Diego Llorente en una Premier League en la que finalmente parece que ha despegado. En principio, el sistema del Leeds United es todo lo que necesitaba en central madrileño para demostrar todo el fútbol que deben justificar los 20 millones de euros que pagó el conjunto inglés por él. “Siempre había soñado con jugar en la Premier y otros años había tenido ofertas, pero quería dar el paso correcto y esta vez lo vi claro”, explica Llorente cuando se le pregunta por su desembarco en la competición británica, que ha sido su pista de despegue para vestir la camiseta de la Selección.

Diego Llorente Madrid

​16/08/1993

​Defensa

​Leeds United

Luis Enrique ha contado con Diego Llorente como uno de los cuatro centrales de la convocatoria para la Eurocopa 2020, junto a Laporta, Pau torres y Eric García. Sin embargo, no todo el mundo entiende que el técnico cuente con un jugador como él, especialmente los que creen que su rendimiento todavía no ha llegado a ser óptimo. Las lesiones también tienen mucho culpa de esto. “Todo eso, inconscientemente, te afecta. [Después de mi primera lesión con su club] luego vine con la selección, que es algo que siempre me llena de orgullo, y sufrí un pinchazo que me obligó a volver a Leeds a recuperarme”.

La mala pata de Diego Llorente le ha hecho ver las cosas de una manera distinta y valorar la confianza del seleccionador de cara a la Eurocopa 2020. “Si entrar en una convocatoria te hace una ilusión tremenda, imagínate ir a la Euro. Eso es el máximo”, explicó en Marca el central, que sabe que tiene que trabajar para ganarse un puesto en la ‘Roja’. “Soy consciente de la competencia que hay y de que cualquier plaza va a estar muy cara. Yo estoy centrado en hacer bien mi trabajo”.

Lo que está claro es que la ilusión de la que habla Llorente cuando se refiere a su inclusión en la plantilla de la Eurocopa 2020 no le impide ver la realidad a la que se va a enfrentar la Selección y el momento por el que pasa el equipo nacional. “Todo el mundo intenta comparar esta selección con la que ganó las dos Eurocopas y el Mundial, pero estamos en un periodo de transición con mucha gente joven y nombres nuevos que intentamos aportar nuestro granito de arena”, comenta uno de los protagonistas de ese relevo generacional.

