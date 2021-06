“David es un fenómeno. Es un fenómeno. La verdad es que pensaba que os ponía cachondos [a la prensa] David De Gea y lo criticabais mucho, pero no es David, es la posición. Son los porteros lo que os pone a tono”. Luis Enrique contestaba así en rueda de prensa a una pregunta sobre la actuación de David De Gea en la tanda de penaltis de la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United. El guardameta madrileño no estuvo cerca de parar ninguna de las 11 penas máximas que le lanzaron y falló la última, que dio el título al submarino amarillo. Sin embargo, el seleccionador respalda al portero, aunque no le asegura la titularidad. Tendrá que ganársela.

David De Gea Madrid.

7/11/1990.

​Portero

Manchester United





Partidos: 45

Ganados: 29

Empatados: 9

Perdidos: 7

​*datos hasta la Eurocopa 2020

David De Gea pasa por una de las situaciones más complicadas de su carrera. No pocas veces cuestionado, el portero del Manchester United está más bajo lupa que nunca. Lleva varias temporadas siendo objeto constante de las críticas y en la Eurocopa no tiene en absoluto asegurada la titularidad bajo palos, donde todo apunta a que Unai Simón será el referente. Eso sí, Luis Enrique no le cierra la puerta y tampoco le niega la mano que siempre le ha tendido en la selección española.

“A David le intento dar, dentro de mis convicciones, el cariño que considero a cada jugador y David es un fenómeno. Es un tío que suma en cualquier situación cuando juega y cuando no, cuando viene de perder una final o de hacer un gran partido”, explicó Luis Enrique. Hacer que De Gea recupere la confianza después del palo de la Europa League y ayudarle a gestionar la situación será clave en las posibilidades del portero con la ‘Roja’.

Y es que no es fácil ser David De Gea. Si en la Selección fue adelantado por Kepa Arrizabalaga y posteriormente por Unai Simón, en el Manchester United tampoco le han ido mucho mejor las cosas. El portero mejor pagado del mundo ha tenido varias suplencias esta temporada, y aunque algunas de ellas han sido por su paternidad está claro que no goza de ‘inmunidad’ en la portería y no cuenta en los planes de futuro de un proyecto creciente como el del United. De momento, tiene pretendientes, como por ejemplo la Roma de José Mourinho, pero su futuro está en el aire y la Eurocopa 2020 podría ser un buen escaparate... si tiene la oportunidad de saltar a escena,

Sigue todas las noticias de la Eurocopa 2020-2021 en 20minutos.es.