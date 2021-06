La UEFA y la FIFA no podrán tomar represalias contra los clubes de la Superliga, según el ministerio de Justicia de Suiza

La UEFA y la FIFA se quedarán con las ganas de castigar a los clubes que mantienen vivo (aunque en coma) el proyecto de la Superliga. Según informó la cadena SER, el ministerio de Justicia de Suiza, con potestad sobre ambos organismos, envió una notificación en la que les ha recordado que no pueden tomar ninguna represalia contra Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, como pretendían.

Este duro varapalo en la sed de venganza de Aleksander Ceferin no implica que la batalla haya acabado, dado que aún tendrán meses para debatir y discutir. Según Carrusel, el magistrado suizo que ha tomado esta decisión recordó que ya había jurisprudencia: el mismo juez que lo llevó hasta el tribunal de justicia español ha sido el encargado de elevarlo hasta el suizo.

La batalla puede tornarse contra la UEFA y la FIFA, dado que en las mismas consultas se ha preguntado al Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo si las federaciones están ejerciendo un monopolio, lo que podría suponer un golpe de vida para la Superliga si lo confirman.

Lo que, de momento, no se la eliminado es el expediente disciplinario que la UEFA abrió contra Madrid, Barça y Juve. Estos replicaron en su momento con una llamada al diálogo, algo que de momento no se ha producido pero que inevitablemente acontecerá en un futuro no muy lejano. Bien sea de manera amigable, o ante un juez.