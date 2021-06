Roger Federer decide retirarse de Roland Garros: "Es importante que escuche a mi cuerpo"

Roger Federer se retira de Roland Garros. El tenista suizo anunció este domingo que se retira del torneo francés y que no disputará su partido de octavos de final contra el italiano Matteo Berrettini, en un mensaje en sus redes sociales. La exigencia de la tierra batida ha mermado su rodilla dos veces operada y prefiere no forzar.

"Tras discutirlo con mi equipo, he decidido que tengo que retirarme del Open de Francia hoy. Después de dos operaciones de rodilla y más de un año de rehabilitación es importante que escuche a mi cuerpo y no vaya demasiado rápido en mi recuperación. Estoy muy feliz de haber sumado tres partidos. No hay nada mejor que el sentimiento de retorno a las pistas", aseguró el suizo en un comunicado.

El partido de 3 horas y media contra el alemán Dominik Koepfer, en el que en los tres primeros sets llegaron al tie break y el último fue forzado hasta el duodécimo juego, le permitió al suizo acceder a la cuarta ronda contra Berrettini.

El italiano, tras la retirada de Federer, pasa ya a los cuartos de final y espera rival del duelo entre su compatriota Lorenzo Musetti y el número uno del mundo, Novak Djokovic.