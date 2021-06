Una de las grandes novedades, por no decir la principal de la convocatoria de Luis Enrique para la Eurocopa fue la inclusión de Aymeric Laporte. El futbolista del Manchester City había elegido hace años jugar con Francia, su país de nacimiento (que no de crianza, ya que él futbolísticamente creció en el País Vasco y, por tanto, en España), pero dado que Didier Deschamps no le ha dado oportunidades, aceptó la llamada de la RFEF.

El que ha llegado para sustituir a Sergio Ramos en el centro de la zaga debutó con la camiseta de la absoluta en el amistoso de Portugal, y no dejó malas sensaciones ni mucho menos. Eso, no obstante, no ha hecho olvidar que sus rechazos continuos a la sub21 y al primer equipo en las últimas competiciones (sí llegó a jugar con la sub19), por lo que la rueda de prensa que ha dado este sábado ha girado en torno a lo mismo: cómo ha sido su adaptación al combinado nacional y si realmente se siente español.

"Vaya pregunta, ¿no? Es una pregunta bastante fuerte. Voy a intentar contestar de la mejor manera posible. Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que el de España, que es ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mi mismo para ganar lo que nos viene por delante y nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo por esta selección", respondió a Fernando Burgos, de Onda Cero.

💥 "Uf, vaya pregunta, ¿no? Voy a intentar contestarla de la mejor manera posible..."

Después explicó el cambio, cómo pasó de no querer ir a la sub21 a aceptar llegar a la absoluta en unos años. "Cuando ahora se ha presentado la oportunidad, me llamó Luis Enrique para preguntarme la situación y las ganas que tenía de defender a este país, competir a este nivel. Le dije que yo estaba encantado de estar con ellos y así ha sido. Primero fue un contacto con Luis Enrique y luego con el presidente y demás", relató.

Su relación con Deschamps no fue buena y, en parte, eso explica por qué está con la casaca roja puesta. "Todo futbolista quiere competir al máximo nivel. Es una experiencia muy bonita. Respecto a lo que ha podido decir Deschamps no creo que se refiera a este tipo de cosas. Se refería a un mensaje que sí le mandé, aunque a lo mejor había cambiado de número. Estas cosas pasan en el fútbol. Estoy muy contento de estar aquí", insistió al respecto.

Este tipo de suspicacias están muy presentes para él, aunque en el seno de la selección no lo ha sentido. "Hay mucha gente que me espera en la esquina. Todo lo bueno y malo se va a resaltar. Esto es fútbol y es así. Hay que estar preparado para todo. Todos los compañeros me están ayudando. Desde que he llegado me han acogido muy bien", zanjó.