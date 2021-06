Vanessa Bryant declara la guerra a Nike por vender unas zapatillas en honor a Gianna y a Kobe sin su permiso

Desde hace unas semanas se pueden adquirir por internet unas zapatillas supuestamente oficiales de Nike en honor a Gianna Bryant, la hija de Kobe que murió junto a él en el trágico accidente de helicóptero de enero de 2020. La coletilla de "supuestamente" se debe a que la madre de la pequeña no ha dado su permiso, tal y como ha escrito en un mensaje de instagram.

Vanessa Bryant ha dejado muy claro su malestar con Nike por intentar aprovecharse de la figura de 'Gigi' para intentar hacer negocio, especialmente porque desde el pasado mes de abril ya no están colaborando. La viuda del legendario jugador de Los Ángeles Lakers decidió no renovar el patrocinio con la marca deportiva, lo que ha derivado en una gran tensión entre ambas partes.

Aunque ni siquiera está claro que sean oficiales, en diversas webs de venta de zapatillas deportivas se pueden comprar unas 'Nike Zoom Kobe 6 Protro "Mamba Forever"', cuyo diseño es el que hizo la propia Vanessa para homenajear a su hija y su marido.

Este es el mensaje que ha dejado Vanessa en instagram, junto a una foto de una de las zapatillas de la polémica:

"Esta es una zapatilla en la que estuve trabajando en honor a mi hija, Gianna. Iba a llamarse 'la zapatilla Mambacita' en un exclusivo color blanco y negro como las de su padre. Elegí estos colores por el uniforme de ella, el número 2 que usaba, el patrón interno, Kobe y Gigi detrás en dorado en lugar de la firma de Kobe, los detalles interiores (la mariposa, las alas, el halo), etc. Las zapatillas Mambacita no estaban aprobadas para su venta. Quería que se vendieran en honor a mi hija con todos los procedimientos para beneficiar a nuestra Fundación Mamba y Mambacita Sports pero no renové el contrato de Nike y decidí no venderlas. Las zaptillas mambacita no estaban aprobadas para su fabricación en primer lugar. Nike no me ha enviado ningún par de estas zapatillas ni a mi ni a mis hijas. No sé cómo alguien tiene unas zapatillas que diseñé en honor a mi hija Gigi y nosotras no. Espero que nadie de Nike las haya vendido".

Además de la carta, en el texto de la publicación pide que quienes haya conseguido un par de este calzado explique cómo lo ha conseguido. Entre los comentarios, un usuario asegura que las compró en una tienda del Reino Unido.