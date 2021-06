Muere un futbolista de un infarto en el partido homenaje a su hermano también fallecido de forma súbita

La familia Perrino se encuentra de luto de nuevo por la pérdida del segundo hijo en apenas tres años, y en circunstancias parecidas. Giuseppe Perrino fue futbolista del Parma Calcio 1913, y por ello comandaba un partido homenaje en honor a Rocco, su hermano fallecido en 2018 por una enfermedad súbita mientras andaba en bici. En pleno partido, él sufrió un infarto y también murió.

El suceso ocurrió en un campo de fútbol de Poggiomarino, en Nápoles. Perrino, de 29 años, se desplomó inconsciente cuando se habían disputado ya unos minutos de encuentro, lo que hizo temer lo peor. Los servicios de urgencias acudieron inmediatamente para intentar hacerle labores de reanimación de manera infructuosa.

Sólo pudieron atestiguar el óbito, y las pruebas posteriores confirmaron que se debía a un ataque cardíaco.

Tutto il Parma Calcio 1913 si stringe nel dolore alla famiglia Perrino per la scomparsa di Giuseppe 🙏🏻 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 2, 2021

La carrera profesional de Perrino en el fútbol no fue muy exitosa, aunque se quedó muy cerca. Llegó a ser internacional sub21 C, y se le consideró un centrocampista con mucho potencial. Sin embargo, tras ser transferido al Parma en 2012 no llegó a disputar ningún encuentro.

Pasó los siguientes años de equipo en equipo en tercera y cuarta división italiana, hasta el punto de militar en once clubes. Se había retirado recientemente tras no contar con más oportunidades.