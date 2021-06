La carta de Koeman tras ser ratificado como entrenador del Barça: "Las últimas semanas han sido intensas"

Ronald Koeman seguirá una temporada más al frente del FC Barcelona. Así lo anunció Joan Laporta esta jueves en una comparecencia de prensa en la que dejó en el pasado las dudas hacia su entrenador, pese a anunciar a Jordi Cruyff para reforzar el área de fútbol... y como aparente comodín.

Este viernes, con la calma ya asentada en el entorno de Koeman y su staff, el holandés ha querido escribir una carta al barcelonismo para zanjar por completo el tema, agradeciendo la confianza de Laporta.

"Me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro que el presidente Joan Laporta me haya dado su apoyo y se haya reestablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo: ¡construir un Barça ganador y lograr éxitos!", fue el mensaje de técnico.

Por su parte, el club ha comenzado ya a reforzar el equipo azulgrana anunciando tres fichajes esta misma semana: Kun Agüero, Eric Garcia y Emerson. Los próximos en llegar apuntan a ser dos peticiones expresas de Koeman, Memphis Depay y Giorgino Wijnaldum, ambos compatriotas del técnico a los que conoce bien de su etapa en la selección neerlandesa.