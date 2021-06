La carrera de Nikita Mazepin en F1, en riesgo: tendrá que hacer la mili en Rusia

Nikita Mazepin no está en la Fórmula 1 por ser un gran piloto, sino porque su padre es un multimillonario con muy buenas conexiones empresariales. Pese a que sus actuaciones en pista no le hacen merecedor del asiento en Haas que prácticamente ha comprado, pocos habían previsto que sea algo totalmente ajeno al deporte lo que puede sacarle del Gran Circo.

Mazepin está llamado a filas para hacer el servicio militar, que es obligatorio en Rusia. El moscovita acaba de llegar a la F1 y, si no consigue librarse, tendrá que dejarlo el próximo año al menos durante unos meses. Dmitry Mazepin, dueño de la factoría Uralchem que controla la mayor parte del abono industrial del mundo, lo contó en un foro económico en San Petersburgo.

"Nikita tiene 23 carreras que hacer este año, y le han avisado de que de unirse al ejército. Me dijo: 'Papá, ¿qué debo hacer? Tengo una carrera cada dos semanas'. Nadie quiere escuchar. Pero no se trata solo de Nikita Mazepin, sino de todos los demás que se encuentran en la misma situación", explicó. "Si eres deportista, debes acudir al Instituto de Educación Física. ¿Y qué deberían hacer a los 25? Sé todo esto por el ejemplo de Nikita. Nadie quiere escuchar. La Universidad Estatal de Moscú es la única universidad que de alguna manera hace algo. Al Estado le importan un carajo ellos, todos los deportistas. Existe el CSKA, que de alguna manera se adapta, pero no es así como debería ser", ejemplificó sobre el club del ejército ruso.

Esta situación ha afectado a numerosos deportistas. Sin salir del automovilismo, Ferdinand de Habsburg estuvo pasando el servicio militar en su Austria natal el pasado mes de invierno, si bien en su caso tiene más sentido: es el heredero natural al trono del Imperio Austrohúngaro (su padre es el Archiduque Carlos II) y, oficialmente, se llama Fernando Zvonimir María Balthus Keith Miguel Otto Antal Bahnam Leonardo de Habsburgo y Lorena. Como futura cabeza de familia, el piloto (que ha competido en el DTM o el Mundial de Resistencia, entre otros certámenes) debe mantener el protocolo.

El caso de Son, del Tottenham, fue muy sonado: gracias a que ganó la Copa de Asia con Corea del Sur se libró del servicio militar, aunque estuvo muy cerca. También deportistas israelíes, donde la mili es obligatoria, o de Grecia, han visto cortadas momentáneamente sus carreras. Los hermanos Antetokounmpo, Giannis y Thanasis, tuvieron que pasar unos meses fuera de las canchas de baloncesto.