Pese a que la Eurocopa dará su pistoletazo de salida en apenas una semana, la selección española es un mar de dudas para sus aficionados. La lista de Luis Enrique, sin el capitán Sergio Ramos, con solo un lateral derecho y sin un portero fijo, hace que pocos sepan qué esperar del entrenador para el debut de la Roja el lunes 14 contra Suecia.

No obstante, este viernes la selección disputa su primer partido de preparación, contra Portugal, en el que todo apunta a que Luis Enrique dejará caer sus primeras decisiones de peso para el campeonato, ante un rival del primer nivel como es el combinado luso. Sobre todo, teniendo en cuenta que el segundo duelo es contra Lituania, que no estará en la Eurocopa.

Desde la portería hasta la delantera, pasando por los centrales y el centro del campo, el duelo de este viernes comenzará a despejar algunas dudas y a dejar pistas sobre sus intenciones en el próximo torneo.

Robert Sánchez gana enteros para la portería

A las dudas que ha generado David de Gea en los últimos meses se unieron al final de temporada las de Unai Simón, que no estuvo fino en los últimos partidos con el Athletic Club. Todo ello solo ha hecho darle más opciones a Robert Sánchez, que con su Brigthon, esta temporada promedia menos de un gol encajado por partido, el mejor ratio de los tres.

La tendencia apunta a que Sánchez, que no jugó en la última ventana de selecciones pese a ir convocado con España, debutará en el duelo contra Portugal y saldrá de inicio. Si firma una buena actuación ante delanteros de alto nivel como Cristiano Ronaldo o Joao Félix, será titular en la Eurocopa.

El acompañante de Pau Torres

El central del Villarreal apunta a ser el fijo en la defensa. Tras asentarse como el compañero de Sergio Ramos en convocatorias anteriores, una lesión le privó de acudir a la última llamada de Luis Enrique, sembrando las dudas. No obstante, su imperial final de temporada hacen pensar que es de lo poco seguro en la selección.

A su lado, Diego Llorente, Eric García y Aymeric Laporte se disputarán el puesto. Ninguno ha sido un indiscutible en su equipo esta temporada, con solo Llorente pudiendo asentarse como titular en el Leeds cuando las lesiones se lo han permitido. Sin embargo, el nuevo fichaje del Barça ha partido como titular en los tres últimos partidos con España y si repitiese titularidad contra Portugal, todo indica a que será el elegido por Luis Enrique.

Azpilicueta y el lateral derecho

El capitán del Chelsea ha sido una de las "sorpresas" de la convocatoria, ya que, pese a haber sido uno de los mejores defensas de la temporada, clave en la Champions de su equipo, no acudía a la selección desde 2018. Pese a haberse desempeñado en los últimos tiempos como central, es lo más parecido que ha llevado Luis Enrique para el lateral derecho. La alternativa, un Marcos Llorente con el que ya ha probado y que ha demostrado su mejor versión más cerca de la portería rival.

Busquets, Koke y uno más

Dos de los futbolistas más veteranos en el equipo parecen tener su puesto asegurado en el once para la Eurocopa, pero falta una pieza que complete la medular española. Conforme a las últimas convocatorias, Pedri y Rodri parecen ser los que más posibilidades tienen para ser titulares, según lo que requiera el encuentro. El futbolista del Barça aporta un perfil más creativo y, en principio, acorde con lo que busca la selección, pero el del City ofrece una consistencia defensiva de la que en numerosas ocasiones carece la selección. No obstante, no hay que descartar que Marcos Llorente pueda partir también en la medular si el seleccionador opta por no desperdiciarle en el lateral.

El ataque, todo una incógnita

Gerard Moreno ha dejado claro ser el delantero español en mejor forma esta temporada con sus 30 goles esta temporada. No obstante, Morata ha sido el punta elegido por Luis Enrique en sus últimas convocatorias.

Tampoco queda claro quiénes acompañarán en las bandas, una de las posiciones más competidas. Dani Olmo ha sido uno de los jugadores en los que más ha confiado el seleccionador en las últimas convocatorias, y tanto Ferrán Torres como Oyarzábal han sido titulares últimamente con 'Lucho'.

Hasta seis posiciones, más de la mitad del once, son una incógnita de cara a la Eurocopa, a diferencia de lo que ha ocurrido en torneos anteriores. Así, habrá que estar muy atentos al equipo titular que saca Luis Enrique contra Portugal, el más importante de su carrera como seleccionador hasta ahora.