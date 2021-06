El boicot brasileño de la Copa América va a más: un senador le pide a Neymar que no juegue

La próxima celebración de la Copa América sigue generando polémica. Las situaciones internas que viven Colombia (por las revueltas) y Argentina (por la pandemia) obligaron a la CONMEBOL a buscar una nueva sede para el torneo. Esta última semana, Brasil fue elegido como nuevo país anfitrión, pese a que la media de casos de covid supera los 60.000 al día.

Por eso, la designación está generando mucha polémica en el país, pese a que históricamente, albergar una Copa América ha significado el éxito deportivo de la 'Canarinha'. No obstante, las más de 465.000 muertes por el virus colocan a Brasil como el segundo país con más fallecidos del mundo, y ya se ha abierto una investigación al presidente Bolsonaro al respecto.

Uno de los mayores promotores de este es el senador Renan Calheiros, quien recientemente se ha referido al campeonato como la "Copa de la Muerte" y ha pedido expresamente a la estrella brasileña Neymar que forme parte del boicot y que no participe en el torneo.

"Neymar, no saltes al campo en esta Copa América mientras tus amigos, tus familiares, tus conocidos, siguen muriendo y las vacunas no llegan a nuestro país. Esta no es la competición en el que tenemos que competir. Tenemos que hacerlo en la competición de la vacuna. Es en este en el que tienes que meter goles para que nuestro marcador cambie", pidió en declaraciones para Radio Eldorado

"¿Bajo qué condiciones vamos a celebrar un gol para Brasil?"

"En el marcador -de la vacunación-, estamos en las últimas plazas", recuerda, ya que su país solo se han administrado 60 millones de dosis en una población que alcanza los 211 millones de habitantes. "En la 'competición de muertes' estamos segundos, con el segundo número de fallecidos más alto del mundo", añadió.

"La selección brasileña no puede estar de acuerdo con esto. Las UCIs y los cementerios están llenos. ¿Bajo qué condiciones vamos a celebrar un gol para Brasil?", termina reflexionando el senador.