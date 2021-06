Vicky Losada, capitana del FC Barcelona, explota tras el triplete: "No me he sentido valorada"

El equipo femenino del FC Barcelona ha firmado una temporada histórica, en la que ha conseguido un triplete de Liga, Copa y Champions League. Sin embargo, Vicky Losada, todo un icono blaugrana, podría marcharse y poner rumbo a Inglaterra, después de no sentirse valorada en el Barça.

“Este año ha sido duro para mí y no me he sentido valorada ni he contado con la confianza del entrenador. Estoy en un momento de forma muy bueno, siento que aún puedo jugar muchos años y quiero ser feliz. Estoy estudiando mi situación y mi futuro”, explica Vicky Losada en una entrevista para FourFourTwo.

No sería la primera vez que Vicky Losada saliese a jugar al extranjero, pues ya formó parte del Western New York Flash (Estados Unidos) y del Arsenal (Inglaterra). Precisamente los rumores la sitúan de nuevo en la liga inglesa, barajándose las posibilidades del Manchester City o un regreso al Arsenal.

El no haber contado con minutos en el Barça ha hecho que Losada viese como su nombre no contaba tampoco para la selección española. Después de haber disputado dos Eurocopas y dos Mundiales con la roja, tiene muchas papeletas para quedarse fuera de la próxima cita internacional. “He vivido grandes momentos como futbolista: dos Mundiales y dos Eurocopas, siendo la primera jugadora en marcar con España en el primer Mundial que participó nuestro país”, recuerda con anhelo la jugadora del FC Barcelona.