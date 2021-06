Una broma entre Zverev y un periodista amigo desata las críticas en medio de la tormenta por el 'caso Osaka'

En medio del debate sobre la relación entre jugadores y prensa que abrió la retirada de Naomi Osaka en Roland Garros, el alemán Alexander Zverev habló sobre otro polémico caso, el de un periodista británico al que le quitaron temporalmente la acreditación del torneo por gastar una broma en una rueda de prensa.

Jonathan Pinfield, que trabaja en varias radios locales británicas, hizo una pregunta el 31 de mayo a Zverev en una conferencia de prensa digital, una modalidad que Roland Garros ha puesto en marcha por la pandemia para que los periodistas puedan conectarse desde cualquier país.

El reportero, un asiduo en las conferencias del tenista alemán, formuló su pregunta desde un supermercado, donde cuestionó a Zverev qué le podría comprar para conmemorar su victoria de primera ronda.

"Lo que hizo fue más bien una broma, pero es cierto que a veces se interpreta mal lo que decimos y se crea una tormenta de vuestra parte (prensa)", dijo el número 6 del mundo tras vencer en segunda ronda de Roland Garros.

"No es mi decisión, deseo que le devuelvan la acreditación, es un tío majo, pero no es mi decisión, no soy un político", señaló.

En un mensaje en redes sociales, Pinfield anunció que la organización le había retirado la acreditación porque "su intervención desde un supermercado (una broma, para su autor) fue considerada como poco profesional".

En el mismo mensaje, pidió disculpas "a la Federación Francesa de Tenis, al torneo Roland Garros, familia, amigos, colegas e hinchas" por su actitud.

Luego la organización le devolvió la acreditación, confirmó la Federación Francesa de Tenis.