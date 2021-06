Ilia Topuria, luchador UFC, a Broncano: "Cuando decía que iba a venir a La Resistencia me decían que te reventase"

Ilia Topuria, luchador georgiano-español de la UFC, fue el último invitado de La Resistencia. El peleador dio muestras de mucho sentido del humor y ofreció su cara más cómica, sobre todo cuando confesó al presentador, David Broncano, lo que le pedía la gente cuando se enteraba de que iba a ir al programa.

"Cuando decía que iba a venir a La Resistencia la gente me decía 'reviéntalo, que es un vacilón, reviéntalo. Y cuando te he visto he pensado, 'si ya está reventado, qué le hace falta más'", contó Ilia Topuria.

Lo de la potencia física que dice siempre la tiene muy en cuenta. pic.twitter.com/r1CnhIEgmh — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 31, 2021

Topuria, que atesora un récord de 10-0 en el mundo de las artes marciales mixtas (MMA), se prestó a enseñarle a David Broncano qué se siente cuando te estrangulan y el presentador dejó claro que no lo pasó nada bien. "Pensé que moría", confesó el cómico. "Lo sé", bromeó el luchador de la UFC.

Al final del vídeo:



— Pensaba que me iba a morir.

— Lo sé. https://t.co/Br7JG4OZwY — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 31, 2021

Para finalizar su intervención en La Resistencia, Ilia Topuria accedió a jugar un 'calientamanos' con un Broncano que se las prometía felices hasta que dejó de llevar la iniciativa.

Sé que todos disfrutamos cuando humillan a David pero en esta ocasión le entiendo porque esto es ponerse delante de un camión sin frenos.#LaResistencia @Topuriailia pic.twitter.com/ObQflkXsup — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 31, 2021

