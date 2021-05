Se filtra la nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2021/22... con varios jugadores que quizá no sigan

En próximas fechas se va a presentar al mundo la nueva camiseta del Real Madrid, que será razonablemente distinta a la de este año con detalles muy novedosos como la presencia del naranja.

El portal FootyHeadlines, referente en este ámbito, ha mostrado las primeras imágenes filtradas no sólo de la camiseta sino de los futbolistas que servirán como modelos: Karim Benzema, Marcelo y Marco Asensio. Todo normal si no fuera porque estos dos últimos no tienen garantizado su futuro de blanco, ni mucho menos.

Especialmente crítico es el momento del brasileño, cuyo bajón de forma en los últimos tiempos ha sido notable frente a un Ferland Mendy en claro ascenso. De ser indiscutible ha pasado a caer a una suplencia que le sabe a poco. El caso de Asensio es relativamente distinto, dado que nunca ha sido titular fijo, sino que ha formado parte de la segunda unidad blanca, e incluso de la tercera, por su ritmo y lesiones.

LEAKED: Real Madrid 21-22 Home Kit: https://t.co/HhG5ezYYYU — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 30, 2021

En cuanto a los detalles de la camiseta, destaca el azul en cuello y mangas, rubricado por las líneas naranjas, el "Lucky Orange" (naranja de la suerte) que han elegido en Adidas para acompañar al nuevo diseño.

En la trama de la tela se encuentra el gran homenaje de la nueva elástica: la Diosa Cibeles. Adidas ha querido dedicarle esta nueva equipación a la Plaza donde el Real Madrid celebra sus títulos, aunque en esta campaña 2020/21 no han podido visitarla.