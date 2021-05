Neymar responde a las acusaciones de agresión sexual vertidas por Nike y se siente traicionado por la marca

El futbolista brasileño Neymar Junior ha cargado contra la firma estadounidense de ropa y calzado deportivo Nike, que este viernes confirmó que su desvinculación con el jugador del Paris Saint-Germain se debió a una investigación sobre él tras ser denunciado por una trabajadora de la empresa por presunta agresión sexual, y ha afirmado que desgraciadamente seguirá "portando" en el pecho el emblema de la marca que le "traicionó".

"Los hechos se pueden distorsionar porque la gente los ve desde diferentes ángulos. No podemos negar que la vida es así. Incluso entiendo cuando alguien critica mi conducta, mi forma de jugar y de vivir la vida. Pero realmente no entiendo cómo una empresa seria puede distorsionar una relación comercial respaldada por documentos. Las palabras escritas no se pueden modificar. Son muy claras", señaló Neymar en la red social Instagram.

En este sentido, calificó de "mentira" que su contrato fuese rescindido porque no colaborase con la investigación. "Se me advierte de que no puedo comentarlo en público. Indignado, obedecí", dijo, recordando que entre 2017 y 2019 realizó "viajes, campañas e innumerables sesiones de grabación" con la marca y nadie le dijo "nada".

"Un asunto de tanta seriedad y no hicieron nada. ¿Quiénes son los verdaderos responsables? No tuve la oportunidad de defenderme, no tuve la oportunidad de saber quién era esta persona ofendida, ni la conozco. Nunca he tenido una relación con ella, ni siquiera tuve la oportunidad de hablar y conocer las verdaderas razones de su dolor", apuntó.

A pesar de todo, Neymar seguirá vistiendo de Nike con el Paris Saint-Germain. "Ironía del destino, seguiré portando en mi pecho una marca que me traicionó. ¡Así es la vida! Me mantengo firme y fuerte, creyendo en que el tiempo, siempre tan cruel, traerá las verdaderas respuestas. ¡Fe en Dios!", concluyó.

Este viernes, Nike desveló que puso fin a su relación porque Neymar "se negó a cooperar en una investigación de buena fe sobre las acusaciones creíbles" de estos actos citados anteriormente, según recoge 'The Wall Street Journal', que desveló el caso a nivel mundial.

El gigante de las zapatillas investigó la acusación de una empleada al internacional brasileño durante un evento publicitario del año 2016. Según la trabajadora de Nike, Neymar intentó obligarla a practicar sexo oral en su habitación del hotel mientras se hospedaba en Nueva York para dicho evento.

La trabajadora de Nike, que ayudaba al jugador y a su 'equipo' a coordinar eventos y la logística en este tipo de actos, pudo salir de la habitación pese al empeño de Neymar porque no lo hiciese.

Neymar, según la publicación, perdió ocho años de contrato con Nike, una marca de la que era una de sus perlas más preciadas. En septiembre, tan solo un mes después de la ruptura, firmó con otra marca deportiva. Según 'The Sun', Neymar cobrará 25 millones de euros de Puma después de 15 temporadas al calor de Nike.